शुक्रवार, 29 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Sachin Tendulkar lauds sports person on National Sports day
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (16:00 IST)

राष्ट्रीय खेल दिवस पर सचिन तेंदुलकर ने इन खिलाड़ियों की तारीफ में बांधे पुल

तेंदुलकर ने राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई दी

sachin tendulkar
सचिन तेंदुलकर ने नये खेलों में भारत के बढ़ते ग्राफ की सराहना की और इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलों के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर अपने विचार रखे।

महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा ,‘‘ मैं स्मार्टफोन और लगातार स्क्रीन के इस्तेमाल के इस दौर में खेल और व्यायाम के जरिये खुद को मजबूत और स्वस्थ रख पाता हूं। इससे मुझे अपने जीवन के दूसरे पहलुओं मेरे परिवार, दोस्तों, और अपने पारिवारिक फाउंडेशन के लिये अपने काम को अपना सब कुछ देने में मदद मिलती है।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ इस साल राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करें, एक खेल जरूर खेलें या व्यायाम करे। स्वस्थ दिमाग और शरीर की ओर पहला कदम बढ़ाये।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ खेलों में भाग लेने के लिए रुचि, प्रतिभा और अवसर विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं, और सभी खिलाड़ी भाग लेने के लिए और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत और दृढ़ता के लिए हमारी प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं।’’

तेंदुलकर ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जो देश की विविधता की एक बानगी है।शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश और 19 वर्षीय महिला विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख जैसे अन्य खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि लीगों का विकास अधिक एथलीटों के रैंक में आगे बढ़ने का एक बड़ा कारण है।
उन्होंने कहा ,‘‘ दिव्या देशमुख, जो हाल ही में सबसे कम उम्र की फिडे महिला विश्व कप शतरंज चैंपियन बनीं। डी गुकेश , जो पुरुषों में सबसे कम उम्र के विश्व चैम्पियन बने । प्रतिभाशाली पहलवान रचना जिन्होंने अंडर 17 विश्व चैम्पियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता और नायशा मेहता जिन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में एशियाई रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप 2025 में जूनियर गर्ल्स सोलो डांस में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता।’

तेंदुलकर ने कहा ,‘‘हम जूडो में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली तूलिका मान, रूपा रानी टिर्की, लवली चौबे, पिंकी और नयनमोनी सैकिया जैसे एथलीटों को भी बधाई देते हैं जिनकी टीम ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला फोर लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक जीता जो एक  ऐसा खेल है जिसके बारे में भारत में लोग पहले जानते नहीं थे।’’’ (भाषा)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com