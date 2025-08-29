राष्ट्रीय खेल दिवस पर सचिन तेंदुलकर ने इन खिलाड़ियों की तारीफ में बांधे पुल
तेंदुलकर ने राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई दी
सचिन तेंदुलकर ने नये खेलों में भारत के बढ़ते ग्राफ की सराहना की और इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलों के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर अपने विचार रखे।
महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा ,‘‘ मैं स्मार्टफोन और लगातार स्क्रीन के इस्तेमाल के इस दौर में खेल और व्यायाम के जरिये खुद को मजबूत और स्वस्थ रख पाता हूं। इससे मुझे अपने जीवन के दूसरे पहलुओं मेरे परिवार, दोस्तों, और अपने पारिवारिक फाउंडेशन के लिये अपने काम को अपना सब कुछ देने में मदद मिलती है।’’
उन्होंने कहा ,‘‘ इस साल राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करें, एक खेल जरूर खेलें या व्यायाम करे। स्वस्थ दिमाग और शरीर की ओर पहला कदम बढ़ाये।’’
उन्होंने कहा ,‘‘ खेलों में भाग लेने के लिए रुचि, प्रतिभा और अवसर विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं, और सभी खिलाड़ी भाग लेने के लिए और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत और दृढ़ता के लिए हमारी प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं।’’
तेंदुलकर ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जो देश की विविधता की एक बानगी है।शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश और 19 वर्षीय महिला विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख जैसे अन्य खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि लीगों का विकास अधिक एथलीटों के रैंक में आगे बढ़ने का एक बड़ा कारण है।
उन्होंने कहा ,‘‘ दिव्या देशमुख, जो हाल ही में सबसे कम उम्र की फिडे महिला विश्व कप शतरंज चैंपियन बनीं। डी गुकेश , जो पुरुषों में सबसे कम उम्र के विश्व चैम्पियन बने । प्रतिभाशाली पहलवान रचना जिन्होंने अंडर 17 विश्व चैम्पियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता और नायशा मेहता जिन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में एशियाई रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप 2025 में जूनियर गर्ल्स सोलो डांस में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता।’
तेंदुलकर ने कहा ,‘‘हम जूडो में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली तूलिका मान, रूपा रानी टिर्की, लवली चौबे, पिंकी और नयनमोनी सैकिया जैसे एथलीटों को भी बधाई देते हैं जिनकी टीम ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला फोर लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक जीता जो एक ऐसा खेल है जिसके बारे में भारत में लोग पहले जानते नहीं थे।’’’ (भाषा)