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Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 24 मार्च 2026 (18:19 IST)

टीम इंडिया जैसे खिताब बचाएगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, यह हैं ताकत और कमजोरी

IPL 2026
विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 18 साल की नाकामियों और निराशाओं को आखिरकार भुलाते हुए पंजाब किंग्स को पिछले सत्र में छह रन से हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग खिताब अपने नाम किया था।जीत तय होते ही अपने आंसू पर काबू नहीं पा सके विराट मैदान पर घुटने के बल बैठकर रो पड़े। उनके साथ ही 18 साल से ‘ई साला कप नामडे’ का मंत्र जप रहे आरसीबी के प्रशंसकों की आंखें भी नम हो गई थी। अब तक तीन बार फाइनल में मिली नाकामी की यादें भी खुशी के इन आंसुओं में धुंधली हो गई थी।

लेकिन अब बैंगलूरू के पास असली चुनौती है। जैसे टीम इंडिया ने साल 2024 में टी-20 विश्वकप जीतने के बाद साल 2026 में उससे भी मजबूती से उसका बचाव किया था। उसको ही प्रेरणामूर्ति समझकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरु अपने फैंस को दूसरी बार खिताब जिताना चाहेंगे।

ताकत

मध्यक्रम में कोहली का अनुभव- टीम के पास विराट कोहली के साथ अनुभवी खिलाड़ी है और उनके पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है, जो निर्णय लेने और बाकी खिलाड़ियों को गाइड करने में मदद करेगा। वह मध्यक्रम में खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी कर सकते हैं और दूसरे बल्लेबाज जोखिम लेकर टीम को 160 प्लस के स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं।खुशी की बात यह है कि विराट कोहली बता चुके हैं कि वनडे में भी वह टी-20 क्रिकेट खेल सकते हैं। ऐसे में स्ट्राइक रेट वाली बहस इस सत्र में नहीं होगी।

ऑलराउंडर्स की बड़ी फहरिस्त-  इस बार टीम के साथ क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड और जैकब बैथेल जैसे ऑलराउंडर तो है ही। साथ ही नीलामी के दौरान बैंगलूरु ने इस विभाग में आधा दर्जन नए नाम जोड़े थे। इसमें सबसे प्रमुख नाम वैंकटेश अय्यर हैं। भले ही उनका पिछले सत्र का फॉर्म खराब गया हो लेकिन  रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू को सलामी बल्लेबाज की जरूरत थी ताकि विराट कोहली तीसरे नंबर पर खेल सकें। इसके अलावा वैंकटेश अय्यर से एक 2 ओवर की गेंदबाजी भी करवाई जा सकती है।

वहीं विश्व विजेता आईसीसी अंडर 19 विश्वकप टीम के दो बड़े नाम कनिष्क चौहान और विहान मल्होत्रा को भी टीम में शामिल किया गया है। यह युवा सितारे जरूर अपनी प्रतिभा के लिए बड़ा मंच ढूंढ रहे हैं।

कमजोरी

बड़े गेंदबाज चोटिल, कौन लेगा जिम्मेदारी ?-  क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) आगामी व्यस्त क्रिकेट कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमुख तेज गेंदबाज़ों के वर्कलोड को मॉनिटर कर रही है। हेजलवुड (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) उन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जो आगामी आईपीएल सीजन के कुछ हिस्से या पूरे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। यश दयाल पूरे सत्र बैंच पर बैठेंगे ऐसा बैंगलूरू साफ कर चुकी है। ऐसे में  रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के लिए तेज गेंदबाजी का बीड़ा कौन उठाएगा यह समझ नहीं आ रहा। टीम के प्रमुख गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और श्रीलंका के नुवान तुषारा हैं।

बल्लेबाजों का फॉर्म नदारद- विराट कोहली को छोड़ दें तो किसी भी बल्लेबाज के पास फॉर्म नहीं है। फिल साल्ट इंग्लैंड के लिए टी-20 विश्वकप में फ्लॉप रहे। वहीं जितेश शर्मा को तो टी-20 टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया। देवदत्त पड्डीकल और रजत पाटीदार अभी सिर्फ रणजी खेलकर आए हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB):विराट कोहली, रजत पाटीदार, यश दयाल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, रसिख डार, सुयश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, वैंकटेश अय्यर, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, नुवान तुषारा, जैकब बेथेल , देवदत्त पडिक्कल
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