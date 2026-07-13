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T20I की हार से रोहित का गंभीर पर पलड़ा भारी, इँग्लैंड में फ्लॉप होने पर भी रहेंगे बरकरार
इंग्लैंड पहुंचते ही रोहित शर्मा ने अपना PR Active कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा कि वह अकेले ऐसे बल्लेबाज है जो ओपन नेट्स में अभ्यास कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर उनके पुराने क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ रनों का अंबार लगाया था।लेकिन शायद इस बार इसकी जरुरत ना पड़े क्योंकि गौतम गंभीर पहले ही राष्ट्रीय विलेन बने हुए हैं और रोहित शर्मा के खिलाफ उठाया एक बड़ा कदम उनकी छवि धूमिल कर देगा। ऐसे में वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे।
The biggest downside of this T20I defeat is Rohit perhaps won't retire from the ODIs now with his PR drilling it on the socials that the youngsters are losing, so why should a senior player retire?— Geopolitik (@geopolitiik) July 12, 2026
And now Gambhir probably won't even have the mandate to drop him. Chat, we are… https://t.co/LDbu9Od9fs
Tomorrow Rohit Sharma plays at his den, regardless of the score I'll cherish the fact that England has been very kind to him ????pic.twitter.com/NqGN4L3EuT
— Saraansh Sharma (@stlucia_92off41) July 13, 2026
Rohit Sharma has 7 Hundreds & 7 Fifties from just 27 Innings in England in ODIs
- The Greatest performer in England. pic.twitter.com/SYUc17oIBr— Johns. (@CricCrazyJohns) July 13, 2026
Rohit Sharma practicing separately in the open nets yesterday.
अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच को छोड़ दे तो इस साल रोहित का प्रदर्शन औसत से नीचे रहा है।पहले मैच में वह 16 रन बनाकर रनआउट हो गए और दूसरे मैच में वह 39 गेंदों में 48 रन बनाकर बोल्ड हो गए।इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली एकदिवसीय सीरीज में रोहित शर्मा फ्लॉप रहे और टीम को शुरुआत में बड़ा स्कोर नहीं दे सके। रोहित शर्मा 3 मैचों में 20 की औसत से 61 रन बना पाए। पूरी सीरीज में उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए।पहले मैच में उन्होंने 29 गेंदो पर 26 रन, दूसरे मैच में उन्होंने 38 गेंदो में 24 रन और तीसरे मैच में 13 गेंदो में 11 रन बनाए।
The Hitman show is coming.????????pic.twitter.com/Fik8gLUPM4— Hitman_Rohit.45 (@Hitman_aura_45) July 13, 2026
एकदिवसीय क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा ने 284 मैच खेले हैं। वह अब तक 48 की औसत से 11641 रन बना चुके हैं।इसमें 33 शतक और 51 अर्धशतक शामिल है। इस प्रारुप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन है जो श्रीलंका के खिलाफ आया था। यह रिकॉर्ड अब तक उनके नाम है।