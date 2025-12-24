बुधवार, 24 दिसंबर 2025
बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (15:55 IST)

रोहित शर्मा की तूफानी वापसी: 7 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में शतक, फिर दिखी हिटमैन की आग

Rohit Sharma in Vijay Hazare Trophy : विजय हजारे ट्रॉफी में 7 साल बाद वापसी करते हुए रोहित शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके बल्ले में आज भी वही पुरानी आग ज़िंदा है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में मुंबई और सिक्किम के बीच खेले गए मुकाबले में रोहित ने महज 62 गेंदों में शतक जड़कर सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया।
 
237 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने गेंदबाज़ों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। रोहित ने सिर्फ 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और फिर रफ्तार और तेज करते हुए 62 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

यह शतक रोहित शर्मा का List-A क्रिकेट में 37वां शतक रहा और साथ ही यह उनका अब तक का सबसे तेज लिस्ट-A शतक भी बन गया। इससे पहले उनका सबसे तेज शतक 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 गेंदों में आया था।
 
 स्टेडियम में उमड़ा जोश
 
रोहित शर्मा को खेलते देखने के लिए जयपुर में भारी भीड़ उमड़ी। शुरुआत में एक ही स्टैंड खोला गया था, लेकिन फैंस की संख्या लगातार बढ़ती गई, जिसके बाद तीन और स्टैंड खोलने पड़े। करीब 10,000 से ज्यादा दर्शक हिटमैन के हर शॉट पर तालियां और शोर से स्टेडियम गूंजा रहे।
 

 
रोहित शर्मा ने इस पारी में कई शानदार चौके और छक्के लगाए और यह साफ दिखा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। लंबे समय बाद घरेलू क्रिकेट में लौटे रोहित पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे नजर आए। यह विजय हजारे ट्रॉफी में उनका दूसरा शतक था, इससे पहले उन्होंने 2008 में तमिलनाडु के खिलाफ शतक लगाया था।
