350 विकेट और 4 हजार रन टेस्ट ऑलराउंडर के इस विशेष क्लब में शामिल हुए सर जडेजा

The only Test players with a double of 4,000+ runs and 350+ wickets #SLvsIND #RavindraJadeja pic.twitter.com/3s7ByKuhv6 — Cricbuzz (@cricbuzz) August 17, 2026

रविंद्र जड़ेजा ने सोमवार को श्रीलंका के केसरा का विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में अपना 350 वां शिकार पूरा किया। इसके बाद वह 4 हजार रन बनाने वाले और 350 टेस्ट विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में चौथे ऑलराउंडर बन गए।इस फहरिस्त में न्यूजीलैंड के स्पिन ऑलराउंडर डेनियल वेट्टोरी है जिन्होंने 362 विकेट लिए हैं और 4531 रन बनाए हैं। वहीं इंग्लैंड के पेस ऑलराउंडर इयान बॉथम है जो 383 विकेट ले चुके हैं और 5200 रन बना चुके हैं। 5248 रन बनाने वाले कपिल देव हैं जिन्होंने 434 विकेट चटकाए हैं।सफेद गेंद की क्रिकेट से भले ही रविंद्र जड़ेजा दूर हों लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। साल 2012 से शुरु हुआ रविंद्र जड़ेजा का क्रिकेट करियर अब ढलान पर है। 89 मैचों में उन्होंने 38.3 की औसत से 4095 रन बनाए हैं। जिसमें 6 शतक और 28 अर्धशतक लगाए हैं। गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 25 की औसत से 348 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 17 बार 4 विकेट और 15 बार 5 विकेट चटकाए हैं।टेस्ट क्रिकेट में उनको कितना मौका मिलता है यह देखने वाली बात होगी।रविंद्र जड़ेजा के सफेद गेंद के करियर पर नजर डालें तो वह 210 मैच खेल चुके हैं। 32 की औसत के साथ उन्होंने 2905 रन बनाए हैं। इसमें 12 अर्धशतक शामिल है। इस प्रारुप में गेंद से उन्होंने 232 विकेट निकाले हैं। इसमें 7 बार 4 विकेट और 2 बार 5 विकेट लेना शामिल है।वहीं टी-20 क्रिकेट में उन्होंने 74 मैच खेले और 21 की औसत से 515 रन बना पाए। इसमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं है। वहीं इस प्रारुप में वह सिर्फ 54 विकेट ही निकाल पाए।