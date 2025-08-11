अश्विन के चेन्नई से मनमुटाव बढ़े, फ्रैंचाइजी से पूछा यह सवाल CSK बताये आगामी आईपीएल में क्या भूमिका होगी: अश्विन

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ऑलराउंडर आर अश्विन ने अपनी टीम से पूछा है कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उनकी भूमिका क्या होगी। उन्होंने फ्रैंचाइजी से कहा है कि अगर वह टीम की योजनाओं में फिट नहीं बैठते तो उन्हें टीम से अलग होने में कोई आपत्ति नहीं है।खिलाड़ियों को रिलीज करने की अंतिम तारीख आमतौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि उस साल की नीलामी कब है। यह आईपीएल 2026 के लिए अभी तय नहीं हुआ है। बड़ी नीलामी हर तीन साल में होती है, लेकिन छोटी नीलामी हर साल होती है। यह आमतौर पर नवंबर से फरवरी के बीच कभी भी हो सकती है। अगर किसी खिलाड़ी का ट्रेड होना हो तो यह नीलामी से एक हफ्ते पहले तक हो सकता है।अश्विन आईपीएल में पांचवें सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने सीएसके से शुरुआत की थी और इसके बाद वह राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स), दिल्ली कैपिटल्‍स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले। वह फिर 2025 में सीएसके में लौटे।सीएसके को अभी और भी बड़े फैसले लेने हैं, जिसमें कप्तानी का मामला भी शामिल है। पिछले सीज़न जब नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होकर बाहर हो गए थे, तब महेंद्र सिंह धोनी ने कमान संभाली थी। फ्रैंचाइजी हमेशा धोनी के ट्रेनिंग शुरू करने के बाद साल के अंत तक उनकी उपलब्धता के फैसले का इंतजार करती है। पिछले वर्ष सीएसके ने धोनी के मौजूद होने के बावजूद गायकवाड़ को कप्तान बनाया था और अगले साल भी ऐसा ही होना चाहिए, चाहे धोनी खेलना जारी रखें।क्या आर अश्विन और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दूरियां बढ़ रही हैं? हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स खेमे में चल रही ताजा गतिविधियों से ऐसा लग रहा है कि अश्विन - जो लाल गेंद के क्रिकेट में भारत के सबसे महान मैच विजेताओं में से एक हैं - चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी से अलग हो सकते हैं।इस अपरिहार्य अलगाव का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस अनुभवी ऑफ स्पिनर ने अपना मन बना लिया है और फ्रेंचाइजी को इस बारे में बता दिया है।उन्हें सीएसके की भविष्य की योजनाओं के बारे में कोई संकेत मिले हैं या नहीं, यह तो पता नहीं है, लेकिन जैसा कि क्रिकबज ने कल बताया था, पिछले कुछ दिनों से चेन्नई में मौजूदा और पूर्व कप्तान एमएस धोनी और रुतुरान गायकवाड़ सहित सीएसके के शीर्ष अधिकारी और खिलाड़ी बैठक कर रहे हैं। संभावना है कि फ्रेंचाइजी ने आगामी सीजन की योजनाओं पर चर्चा की होगी।यह एक अपरिहार्य कदम प्रतीत होता है, क्योंकि यह अनुभवी स्पिनर सीएसके अकादमी में संचालन निदेशक के रूप में अपनी भूमिका छोड़ सकता है - यह वह पद है जो वह पिछले एक साल से संभाल रहे हैं। अगर वह किसी अन्य फ्रेंचाइजी से जुड़ते हैं, तो सीएसके की भूमिका में बने रहना हितों के टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे बचने के लिए वह उत्सुक हैं।221 मैचों में 187 विकेट (7.29 की शानदार इकॉनमी रेट के साथ) और 833 रन (118 की स्ट्राइक रेट के साथ) के अनुभवी अश्विन को आईपीएल सर्किट में खरीदार जरूर मिलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि क्या इस खिलाड़ी को किसी अन्य फ्रेंचाइजी में ट्रेड किया जाएगा या वह नीलामी में जाएगा। पिछले सीजन में उन्होंने फ्रेंचाइजीके लिए नौ मैच खेले थे।अश्विन को चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, जो नौ साल बाद अपनी घरेलू फ्रेंचाइजी में उनकी वापसी का प्रतीक था। 2016 से 2024 के बीच, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला। इस अनुभवी ऑफ स्पिनर ने अपना आईपीएल सफर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ शुरू किया था, जहां उन्होंने अपने पहले आठ सीजन (2008-2015) एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम के साथ बिताए थे; उन्होंने 2009 में अपना डेब्यू किया था।यह खबर उस खबर के एक दिन बाद आई है जिसमें बताया गया था कि संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी से उन्हें रिलीज करने का अनुरोध किया है।क्रिकबज ने टिप्पणी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारियों से संपर्क किया। अश्विन तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं थे।