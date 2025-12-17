2 साल से टीम इंडिया से बाहर फिर भी राजस्थान ने 7.2 करोड़ में खरीदा इस स्पिनर को
आईपीएल मिनी नीलामी में रवि बिश्नोई 7.2 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बनकर सबसे महंगे ‘कैप्ड’ भारतीय खिलाड़ी रहे।गौरतलब है कि रवि विश्नोई टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। एशिया कप 20222 टूर्नामेंट में ढेरों विकेट निकालने के बाद भी वह निराश नहीं हुए और वह लखनऊ के लिए आईपीएल खेलते रहे। बिश्नोई ने आईपीएल 2022 के 23 मैचों में 25.25 की औसत और 6.96 की इकॉनमी रेट के साथ 24 विकेट लिए।उन्होंने साल 2023 में टीम इंडिया में वापसी कर 11 मैचों में 18 विकेट चटकाये। इस बार वह राजस्थान की जर्सी में नजर आएंगे।
बिश्नोई भारतीय क्रिकेट में एक युवा और आक्रामक लेग-स्पिनर के तौर पर उभरे हैं। वह अपनी तेज गति की लेग-स्पिन और गुगली के लिए जाने जाते हैं। उनका अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म प्रभावशाली रहा है। बिश्नोई ने टी20 विश्व कप के बाद से भारत के लिए किसी भी स्पिनर की तुलना में सबसे ज्यादा (18) मैच खेले हैं और कुल 25 विकेट झटके हैं, जो वरुण (32) के बाद सबसे अधिक हैं। हालांकि आईपीएल 2025 में बिश्नोई का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ नौ विकेट लिए थे और 10.83 की खराब इकॉनमी से गेंदबाजी की थी।
अंडर 19 विश्वकप 2020 में लिए सर्वाधिक विकेट
भारत अंडर 19 विश्वकप 2020 का उपविजेता रहा। बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल में दो खिलाड़ियों ने किला लड़ाया। बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और गेंदबाजी में रवि विश्नोई ने। विश्नोई की घूमती हुई गेंदो का बांग्लादेश के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। अपने 10 ओवर के स्पैल में उन्होंने 30 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 17 विकेट झटके।