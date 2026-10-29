न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज से कृष्णा बाहर, नबी को आस

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में चोटिल हुए भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैमस्ट्रिंग (मांसपेशियों में खिंचाव) की चोट से पूरी तरह उबरने में नाकाम रहने के कारण चार नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैचों की एकदिवसीय शृंखला में नहीं खेल पाएंगे।उनकी जगह टीम में आकिब नबी को शामिल करने की संभावना है।प्रसिद्ध कृष्णा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले महीने खेले गए दूसरे एकदिवसीय मैच के दौरान चोट लगी और वह पांच ही ओवर फेंक सके।उन्होंने अपने 5 ओवर के स्पैल में 45 रन दिए। इसमें से एक ओवर में उन्होंने 22 रन दिए।यह ओवर पूरी पारी का सबसे महंगा ओवर रहा।वेस्टइंडीज ने सात विकेट पर 405 रन बनाये लेकिन भारत ने 43.3 ओवर में आठ विकेट बाकी रहते जीत दर्ज करके श्रृंखला में 2-0 की बढत बना ली।इस मैच में ही आकिब नबी ने अपना एकदिवसीय पदार्पण किया था और 8.5 ओवर में 85 रन दिए थे। यह एकदिवसीय पदार्पण पर किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे महंगा प्रदर्शन था।बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, “प्रसिद्ध अच्छी तरह से उबर रहे हैं। एक नवंबर और दो नवंबर को बेंगलुरु स्थित ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में उनका मैच सिमुलेशन (मैच की तरह परिस्थितियां तैयार करना) और फिटनेस टेस्ट होना है।” सूत्र ने कहा, ‘‘टीम प्रबंधन और राष्ट्रीय चयन समिति का मानना है कि प्रसिद्ध को टेस्ट क्रिकेट के लिए पूरी तरह फिट होना चाहिए, जहां उनकी जरूरत वनडे की तुलना में अधिक है।’’शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप कप्तान, विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतिश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, नमन धीर, अंशुल कंबोज।