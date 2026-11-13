सैंडपेपर विवाद पर उस्मान ख्वाजा के आरोपों को बकवास बताया पैट कमिंस ने

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने शुक्रवार को कहा कि 2018 की बॉल टैंपरिंग घटना पर उस्मान ख्वाजा के आरोप ‘पूरी तरह बकवास’ है।ख्वाजा ने दावा किया था कि टीम में हर कोई 2018 के केप टाउन टेस्ट में सैंडपेपर के इस्तेमाल के बारे में जानता था। डेविड वॉर्नर ने इन आरोपों को ‘शतप्रतिशत सही ‘ कहा था,जबकि आज कमिंस ने इसे ‘ शतप्रतिशत गलत’ कहकर खारिज कर दिया है।सिडनी में क्रिकेट सेंट्रल में 69 मिनट की संवाददाता सम्मेलन में आरोपों पर बात करते हुए कमिंस ने कहा, “मैंने उस्मान के आरोपों का जवाब देने में थोड़ा समय लिया है। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वे आरोप असल में क्या थे, इसीलिए मुझे कुछ दिन लगे। जब वह कहता है कि हम सब जानते थे, अगर उसका मतलब है कि हम जानते थे कि मैदान पर सैंडपेपर जा रहा है, तो वह शत प्रतिशत गलत है। मैं पिछले आठ सालों से लगातार यही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने, ” लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान असल में ऐसी बातें कह रहा है जो असल में उससे कहीं ज़्यादा सीरियस हैं। वह कहता है कि मैं और दूसरे लोग सैंडपेपर से बॉल-टैम्पर करने की एक स्कीम के आर्किटेक्ट थे। यह पूरी तरह से बकवास है।”उन्होंने कहा, “इस हफ्ते मुझे सच में झटका लगा जब मुझे पता चला कि उस्मान ने माना कि उसने कैमरन बैनक्रॉफ्ट से सैंडपेपर इस्तेमाल करते समय सावधान रहने को कहा था। यह वो उस्मान नहीं है जिसे मैं जानता हूं। यह वो उस्मान नहीं है जिसके बारे में मैं सोचता हूं, या जो उस टीम का हिस्सा रहा है जिसने पिछले आठ सालों में इस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर को फिर से बनाने में मदद की है, और आप उस उस्मान को जानते हैं जिसने इसे वहीं होने से रोक दिया होता। उस्मान एक दोस्त है, लेकिन दोस्त एक-दूसरे की जिंदगी और इज़्ज़त के साथ कैज़ुअल नहीं होते। अपनी किताब में, उज़ी मेरी और कई दूसरों की जिंदगी के साथ, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ कैज़ुअल रहा है। मैं उसकी कहानी कहने के हक का शत प्रतिशत समर्थन करता हूं। मुझे सच में खुशी है कि उसे लगता है कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन हमें उन चीजों के लिए जिम्मेदार होना होगा जो हम कहते और करते हैं।”