मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (18:42 IST)

पाकिस्तान अगर मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से हारा तो हो जाएगा Asia Cup से बाहर

UAE के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी पाकिस्तान को

Asia Cup
PAKvsUAE अपनी कमजोरियों और बाहरी विवादों से जूझ रही पाकिस्तान की टीम को बुधवार को यहां एशिया कप में अपने अभियान को पटरी पर बनाए रखने के लिए ग्रुप ए के मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ करो या मरो मैच में खेल के हर विभाग में सुधार करना होगा।

भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाने से पैदा हुए विवाद के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की है और पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार उसने धमकी दी है कि यदि जिम्बाब्वे के इस रेफरी को नहीं हटाया गया तो वह टूर्नामेंट से हट जाएगा।

पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट के पाकिस्तान के अंतिम लीग मैच के दौरान मैच रेफरी की भूमिका निभानी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने उसकी इस मांग को नामंजूर कर दिया है।भले ही यह फैसला प्रशासनिक स्तर का है लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी इससे अपना ध्यान हटा पाएंगे ऐसा मुश्किल लगता है।

लेकिन यह कहानी का केवल एक पहलू है, क्योंकि पाकिस्तान को मैदान पर इससे भी अधिक गंभीर समस्याओं का समाधान करना है।पाकिस्तान ने दो मैचों में एक जीत और एक हार दर्ज की है और फिलहाल वह दो अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। नेट रन रेट के आधार पर वह यूएई (दो अंक) से आगे है, लेकिन यहां एक भी चूक उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी।

भारत के खिलाफ सात विकेट की करारी हार ने इस पाकिस्तानी टीम की कमजोरी उजागर कर दी है।ओमान जैसी कमजोर टीम को बड़े अंतर से हराने के बाद पाकिस्तान को अपने बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण टी-20 में विश्व चैंपियन भारत के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास भारत के स्पिनरों कुलदीप यादव और अक्षर पटेल का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के सामने भी मुश्किल में दिखे।पाकिस्तान के उभरते हुए खिलाड़ियों जैसे सैम अयूब, साहिबजादा फरहान और हसन नवाज ने ही कुछ प्रभाव छोड़ा था।

यूएई के खिलाफ जीत हासिल करने पर पाकिस्तान सुपर 4 में जगह बना लेगा। भारत पहले ही इस ग्रुप से अगले चरण के लिए क्वालीफाई कर चुका है।पाकिस्तानी गेंदबाजों को भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता और कौशल के सामने संघर्ष करना पड़ा। लेग स्पिनर अबरार अहमद ने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन मोहम्मद नवाज जैसे गेंदबाजों को सफलता नहीं मिली।

यूएई की टीम भले ही भारत की तरह मजबूत नहीं है लेकिन वह उलटफेर करने में सक्षम है। ओमान के खिलाफ जीत से उसका मनोबल बढ़ा होगा। उसने भारत के खिलाफ मिली करारी हार के बाद अच्छी वापसी की है और उसकी टीम अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध होगी।

कप्तान मोहम्मद वसीम और अलीशान शराफू जैसे बल्लेबाज टी-20 प्रारूप में काफी अनुभवी हैं। गेंदबाजी में यूएई के पास अनुभवी जुनैद सिद्दीकी और बाएं हाथ के स्पिनर हैदर अली हैं, लेकिन उन्हें साथी स्पिनर ध्रुव पाराशर और हर्षित कौशिक से अधिक सहयोग की आवश्यकता होगी। (भाषा)

टीम इस प्रकार हैं:

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम।

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान।

मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा।
