मंगलवार, 20 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Pakistan set to boycott T20I World Cup despite hybrid model
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 20 जनवरी 2026 (15:49 IST)

बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान ने भी दिखाई निगाहें, कर सकता है T-20I विश्वकप का बहिष्कार

Bangladesh Cricket Board
बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को आगामी टी-20 विश्वकप के लिए निगाहें दिखाना शुरु कर दिया है। सूत्रों से मिल रही खबर के अनुसार अगर बांग्लादेश भारतीय जमीन पर T-20I विश्वकप खेलने नहीं आता है तो पाकिस्तान इस कप का बहिष्कार कर सकता है।

मीडिया सूत्रों के हवाले से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकट बोर्ड  और टीम को इस विश्वकप से संबंधित सभी तैयारी स्थगित करने को कहा है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान के लिए पहले से ही सारे मैच श्रीलंका में करवाने का प्रस्ताव पास हो गया है। एशिया कप 2023 भी हायब्रिड मॉडल  पर खेला गया था। वहीं चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 भी हायब्रिड मॉडल पर खेला गया था। ऐसे में अगर पाकिस्तान फिर से आंख दिखाता है। तो देखना होगा कि वैश्विक संस्था उस पर क्या कार्यवाही करती है।

फिलहाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को और पाकिस्तान को बांग्लादेश के उत्तर का इंतजार है। बांग्लादेश कल यानि कि बुधवार को यह फैसला कर लेगा कि वह विशवकप खेलने भारत आता है या नहीं आता है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com