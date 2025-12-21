पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जड़ा U19 Asia Cup Final का सबसे बड़ा स्कोर

INDvsPAK समीर मिनास के शानदार 172 रनों की पारी के बदौलत पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किसी भी अंडर 19 एशिया कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। इससे पहले भारत ने पाक के खिलाफ साल 2012 में 314 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने शुरुआत से ही तेज खेलना चालू किया और पहले पॉवरप्ले में सिर्फ एक विकेट गंवाया। समीर मिनास ने पहले उस्मान खान के साथ अर्धशतकीय और फिर अहमद हुसैन के साथ शतकीय साझेदारी कर पाक के लिए बड़े स्कोर की नींव रख दी। Minhas’ stunning 172 backed by some handy contributions has powered Pakistan U19 to a massive total in the Grand Finale. Can Sooryavanshi and Mhatre get India off to a strong start? Stay tuned #DPWorldMensU19AsiaCup2025 #GrandFinale #INDvPAK #ACC pic.twitter.com/lU0lNIa8y6 — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 21, 2025 जब समीर मिनास आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि पाक आराम से 360 रन बना लेगा लेकिन लगातार गिरते विकेटों के कारण पुछल्ले बल्लेबाजों ने धीरे खेलना ही मुनासिब समझा। पिछली बार पाक की हालत पतली करने वाले दीपेश देवेंद्रन भारत की ओर से सर्वाधिक 3 विकेट लेने में सफल रहे लेकिन उन्होंने 10 ओवरों में 83 रन दिए। हेनिल और खिलन पटेल ने 2-2 विकेट लिए।