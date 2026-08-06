पाकिस्तान में हमजा पर लगा 2 साल का बैन और 3.5 लाख रुपए का जुर्माना

PCB BANS HAMZA NAZAR FOR TWO YEARS



Hamza Nazar has been banned from all domestic and international cricket for 2 years.



He has also been fined PKR 1 million.



The action was taken after the PCB found that he had provided misleading and incomplete information… pic.twitter.com/f8kbcHESN4 — M.Umer Hayat (@iUmer12) August 6, 2026

धुरंधर फिल्म में अभिनीत रणवीर सिंह का किरदार "हमजा अली मजारी" को पाकिस्तान में खासा पसंद किया गया था। यह फिल्म पाकिस्तान में प्रतिबंधित थी लेकिन पाकिस्तानी खासकर ल्यारी की जनता ने इसको डाउनलोड करके खूब देखा।हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमजा नजर नाम के एक क्रिकेटर को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया साथ ही उस पर 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपए जो भारत के 3.42 लाख रूपए बराबर होगा का जुर्माना लगा दिया।यह अनुशासनात्मक कार्यवाही PCB के ज़रिए वीज़ा के लिए आवेदन करते समय हमज़ा नज़र द्वारा दी गई जानकारी की जांच के बाद लिया गया है। जांच में पाया गया कि वह पूरी और सही जानकारी देने में नाकाम रहे, गुमराह करने वाली जानकारी दी और एप्लीकेशन प्रक्रिया के दौरान ज़रूरी बातें छिपाईं।PCB ने तीन सदस्यों की जांच कमेटी बनाई। कमेटी ने हमज़ा नज़र को अपनी बात रखने और विचाराधीन मामलों पर जवाब देने का मौका दिया।उनकी सफाई सुनने, मौजूद जानकारी को रिव्यू करने और सभी ज़रूरी हालात को ध्यान में रखने के बाद, समिति ने अपने नतीजे और सुझाव PCB को सौंप दिए।समिति के नतीजों के डिटेल्ड रिव्यू के बाद, PCB ने हमज़ा नज़र को दो साल के लिए सभी तरह के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबि करने और PKR दस लाख का जुर्माना लगाने का फैसला लिया।