शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  Pakistan head coach Mike Hesson terms Mohammad Nawaz as world class
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (15:29 IST)

1 हैट्रिक पर मोहम्मद नवाज को विश्व स्तरीय बताया पूर्व RCB कोच ने, खूब हुए ट्रोल

नवाज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं: पाकिस्तान के मुख्य कोच हेसन

Pakistan head coach
एशिया कप में भारत के खिलाफ ‘हाई प्रोफाइल’ मुकाबले से पहले पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने बृहस्पतिवार को बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज को ‘विश्व क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर’ करार दिया।नवाज ने हाल में शारजाह में त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला के फाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ़ पांच विकेट लिए थे। वह कलाई के स्पिनर सूफियान मुकीम और अबरार अहमद के साथ पाकिस्तान की धीमी गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे।

ओमान के खिलाफ पाकिस्तान के मैच से पहले हेसन से जब प्रेस कांफ्रेस में पूछा गया कि क्या रविवार का मैच कलाई के स्पिनरों (अबरार और सूफियान बनाम कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती) के बीच होगा तो उन्होंने कहा, ‘‘जब आपके पास ऐसे कलाई के स्पिनर हों तो पिच का उतना महत्व नहीं रहता। मुझे लगता है कि हमारी टीम की खूबसूरती यह है कि हमारे पास पांच स्पिनर हैं। हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं जो इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज हैं। पिछले छह महीनों से जब से वे टीम में वापस आए हैं, उनकी रैंकिंग इसी स्तर पर रही है। ’’

लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व मुख्य कोच का यह दावा हैरानी भरा था क्योंकि ताजा आईसीसी टी20 रैंकिंग के अनुसार नवाज शीर्ष 15 में भी नहीं हैं। उनकी मौजूदा रैंकिंग 30 है।उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से हमारे पास अबरार और सूफियान हैं। सईम अयूब इस समय दुनिया के शीर्ष 10 आल राउंडर में शामिल हैं। ’’हालांकि उनके इस दावे का भी आधार नहीं है।
हेसन ने कहा, ‘‘और सलमान अली आगा पाकिस्तान के टेस्ट स्पिनर भी हैं। हमें लगता है कि परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो हमारे पास स्पिन गेंदबाजी के कई विकल्प हैं। ’’उन्होंने कहा, ‘‘अगर हमें ऐसा नहीं लगता तो हमारे पास पांच तेज गेंदबाज़ भी हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कैसी पिच मिलेगी। ’’(भाषा)
