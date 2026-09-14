गरीबी में पाकिस्तान का आटा गीला, 50% फीस और 11 WTC Points गए

THE NEW WTC POINTS TABLE



- Pakistan has just 16 points in this cycle from 9 Tests pic.twitter.com/903K3kIRrg — Johns. (@CricCrazyJohns) September 14, 2026

PAKISTAN CURRENTLY STANDS WITH 5 POINTS FROM 9 TESTS IN THIS WTC CYCLE. pic.twitter.com/WKhnNqGFZ9

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 14, 2026

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पाकिस्तान पर बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए सोमवार को मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया और उसके विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के 11 अंक काट दिए। आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि मेजबान इंग्लैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में 0-3 से हारने वाले पाकिस्तान ने निर्धारित समय के अंदर 11 ओवर कम किये थे।पाकिस्तान ने लीड्स में खेला गया सीरीज का पहला मैच पारी और 103 रन से, लॉर्ड्स में खेला गया दूसरा टेस्ट 194 रन से और एजबेस्टन में खेला गया तीसरा टेस्ट आठ विकेट से गंवाया था।आईसीसी ने कहा, ‘‘बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम ICC विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप मुकाबले के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान पर दो तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं।’’यह प्रतिबंध आईसीसी मैच रेफरी रंजन मदुगले, मैदानी अंपायर पॉल रिफ़ेल और क्रिस गैफ़नी, तीसरे अंपायर अल्लाहुद्दीन पालेकर और चौथे अंपायर रसेल वॉरेन ने लगाए।आईसीसी ने कहा, ‘‘इसका मतलब है कि पाकिस्तान विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप तालिका में अब केवल 4.63 प्रतिशत अंकों के साथ नौवें स्थान पर है।’’गौरतलब है कि नवें नंबर पर काबिज पाकिस्तान का तीसरे टेस्ट से पहले जीत प्रतिशत 14 थातीसरे टेस्ट और 11 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक कटने के बाद यह जीत प्रतिशत 4 रह गया है।ICC की खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए धीमी ओवर गति से संबंधित आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार खिलाड़ियों पर उनकी टीम द्वारा निर्धारित समय के भीतर गेंदबाजी करने में विफल रहने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें अधिकतम जुर्माना मैच फीस के 50 प्रतिशत तक सीमित है।आईसीसी ने कहा, ‘‘इसके अतिरिक्त आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के खेल नियमों के अनुच्छेद 16.11.2 के अनुसार, प्रत्येक ओवर कम होने पर एक अंक का जुर्माना लगता है। इस कारण पाकिस्तान के कुल अंकों में से 11 अंक काट लिए गए हैं।’’