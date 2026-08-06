3 साल बाद पाकिस्तान को मिली विदेशी धरती पर जीत, इंडीज को 8 विकेट से हराया

Pakistan draw the Test series with a comprehensive win against West Indies in Port of Spain #WTC27 : https://t.co/mAv85WbMB3 pic.twitter.com/o2gMFsNPUn — ICC (@ICC) August 5, 2026

The Player of the Series award is shared between Justin Greaves and Babar Azam pic.twitter.com/pNLehxiMqG

PAKvsWI पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से हराकर 3 साल (1,104 दिन )बाद किसी विदेशी धरती पर जीत का स्वाद चखा। पाकिस्तान ने इस तरह दूसरा टेस्ट 8 विकेट से जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। कप्तान बाबर आजम की वापसी के बाद यह पहली जीत है। कप्तान बाबर आजम और जस्टीन ग्रीव्स को मैन ऑफ द सीरीज पुरुस्कार से नवाजा गया।वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 344 रन बनाए। जिसके जवाब ने पाकिस्तान ने 387 रन बनाए। पहली पारी में मामूली 43 रनों की बढ़त काफी बड़ी दिखने लग गई जब वेस्टइंडीज सिर्फ 117 रनों पर ऑलआउट हो गई। पाकिस्तान को दिए गए 75 रनों का पीछा टीम ने सलामी बल्लेबाजों को गंवा कर पूरा कर लिया। तब क्रीज पर बाबर आजम और अबदुल्ला शफीक थे जिन्होंने पहली पारी में 160 रनों की नाबाद पारी खेली थी।103 रनों पर 6 विकेट खो चुकी वेस्टइंडीज के अगले 4 विकेट सिर्फ 7 रनों पर गिर गए। पाकिस्तान की ओर से अजान औवेस और इमाम उल हक सस्ते में आउट हो गए। बाबर आजम और अबदुल्ला शफीक ने 35 रनों की नाबाद साझेदारी कर टीम को एतिहासिक जीत दिलाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने नाबाद 24 रनों का योगदान दिया।इस जीत के साथ पाकिस्तान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में आठवें स्थान पर पहुंच गई और वेस्टइंडीज अंतिम पायदान नौंवे पर खिसक गई है। पाकिस्तान का जीत प्रतिशन 22.22 है वहीं वेस्टइंडीज का जीत प्रतिशत 20.83 है।