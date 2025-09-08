सोमवार, 8 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (15:29 IST)

75 रनों से अफगानिस्तान को रौंदकर पाकिस्तान ने जीती ट्राई सीरीज

नवाज की हैट्रिक, पाकिस्तान ने त्रिकोणीय श्रृंखला जीती

Afghanistan
AFGvsPAK  मोहम्मद नवाज (पांच विकेट) की शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान ने फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 75 रनों से हराकर टी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला अपने नाम कर ली।
142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण के आगे लडखड़ाई और एक के बाद एक उसके विकेट गिरते चले गये। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की पूरी टीम 15.5 ओवर में 66 रन पर ढ़ेर कर मुकाबला 75 रनों से जीत लिया।

अफगानिस्तान के केवल दो बल्लेबाज कप्तान राशीद खान (17) और सेदिक़ुल्लाह अटल (13) ही दहाई आंकड़े तक पहुंच सके। नवाज को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ और प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। उन्होंने पहले दरविश रसूली और अजमतुल्लाह ओमरजई को लगातार गेंदों पर बिना खाता खोले आउट किया और फिर अपने अगले ओवर की पहली ही गेंद पर इब्राहिम जादरान (नौ) को स्टंप आउट कराकर अपनी हैट्रिक पूरी की।
नवाज पाकिस्तान के तीसरे गेंदबाज है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी-20 में हैट्रिक बनाई। उनसे पहले फहीम अशरफ और मोहम्मद हसनैन यह कारनामा कर चुके हैं। मोहम्मद नवाज ने चार ओवर में 19 रन देकर पांच विकेट लिये। अबरार अहमद और सुफियान मकीम को दो-दो विकेट मिले। शाहीन शाह अफरीदी ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले पाकिस्तान ने रविवार रात खेले गये फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और उसने पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान (शून्य) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये फखर जमान ने सैम आयुब के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 48 रन जोड़े।

आठवे ओवर में नूर अहमद ने सैम आयुब (17) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। अगले ही ओवर में राशीद खान ने फखर जमान (27) को आउटकर पवेलियन भेज दिया। हसन नवाज (15) और कप्तान आगा सलमान (24) को भी राशीद खान ने आउट किया। मोहम्मद हारिस (दो), मोहम्मद नवाज (25) और फहीम अशरफ (15) रन बनाकर आउट हुये।

अफगानिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण के आगे पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 141 रन ही बना सकी।अफगानिस्तान की ओर से राशीद खान ने तीन विकेट लिये। फजलहक फारूकी और नूर अहमद को दो-दो विकेट मिले। ए एम गजनफर ने एक बल्लेबाज को आउट किया।(एजेंसी)
