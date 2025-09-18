गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (19:30 IST)

ओमान के सामने कठिन भारतीय चुनौती, टीम इंडिया आजमाएगा बैंच की ताकत

भारत आखिरी ग्रुप मैच में ओमान से भिड़ेगा

India
भारत शुक्रवार को शेख जायद स्टेडियम में एशिया कप टी20 के ग्रुप-ए के आखिरी मुकाबले में ओमान से भिड़ेगा, जो शाम के अंधेरे में मंडराता हुआ बाघ है। सुपर 4 का टिकट पहले ही उनकी जेब में है।गत चैंपियन टीम ने ग्रुप चरण में मानसून की तरह तूफानी प्रदर्शन किया है - पहले यूएई को रनों से भिगोया, फिर सात विकेट शेष रहते पाकिस्तान को धूल चटाई। अब वे तीन में से तीन जीत के कगार पर हैं और आगे की कड़ी टक्कर से पहले अपने पंजे तेज करने को बेताब हैं।

शीर्ष क्रम में, युवा अभिषेक शर्मा एक धधकते धूमकेतु की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिससे पावरप्ले में भारत को रॉकेट जैसा ईंधन मिल रहा है। शुभमन गिल की विलो ने जहाज को स्थिर पतवार की तरह चलाया है, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने बीच के ओवरों में त्योहार की रोशनी जैसे चमकदार स्ट्रोक लगाए हैं।

उनके पीछे संजू सैमसन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल हैं – बेंच इतनी गहरी है कि अरब सागर को छू सकती है। गेंदबाजी में, कुलदीप यादव ने छल के जाल बिछाए हैं, वरुण चक्रवर्ती ने किसी जादूगर की तरह गेंदबाजी की है, और जसप्रीत बुमराह भारत के शस्त्रागार में वज्रपात की तरह हैं।

दो भारी हार के बाद पहले ही बाहर हो चुका ओमान, उम्मीदों से भरे दिल के साथ एक कमजोर टीम के रूप में उतरेगा। कप्तान जतिंदर सिंह, अगर अपनी लय फिर से हासिल कर लेते हैं, तो जोश भर सकते हैं, जबकि आमिर कलीम और शाह फैसल को अपनी टीम को बचाए रखने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा प्रदर्शन करना होगा।

शेख जायद की पिच बल्ले और गेंद के बीच बराबरी का मुकाबला होने का वादा करती है - शुरुआत में स्ट्रोक बनाने वालों के लिए अच्छी, और जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, स्पिनरों के लिए टर्न का इंतजार रहेगा। मौसम गर्म और उमस भरा होगा, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं होने के कारण, अबु धाबी की रोशनी में क्रिकेट का बोलबाला रहेगा।

अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है, तो उसका लक्ष्य 190-200 के बीच का विशाल स्कोर खड़ा करना होगा; ओमान अगर 150 रन का लक्ष्य रखता है, तो वह उसे एक बड़ा खजाना मानेगा। टॉस के लिहाज से, भारत की लक्ष्य का पीछा करने की प्रवृत्ति उन्हें पहले गेंदबाजी करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जबकि ओमान बल्लेबाजी करके रन बनाना पसंद कर सकता है।

अपनी फॉर्म, आक्रामकता और चतुराई के साथ, भारत इस मुकाबले को एक रोमांचक मुकाबले में बदलने के लिए तैयार है। ओमान के लिए चुनौती बड़ी है, लेकिन जैसा कि सिद्धू खुद कह सकते हैं: "क्रिकेट शानदार अनिश्चितताओं का खेल है - लेकिन कागज पर, यह एक हाथी और चींटी के बीच मुकाबला जैसा लग रहा है!"

संभावित एकादश:

भारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

ओमान - आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्ज़ा, विनायक शुक्ला (विकेट कीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, जितेन रामानंदी, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव।
