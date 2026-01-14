न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

भारत :- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी
Toss #TeamIndia have been put into bat.— BCCI (@BCCI) January 14, 2026
Updates https://t.co/8G8p1tq1RC #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/0XDygtILp6
Michael Bracewell wins the toss & New Zealand will field first at Rajkot!
Both India & New Zealand make one change each!
Nitish Kumar Reddy replaces an injured Washington Sundar
Jayden Lennox makes his debut
IND NZ | 2nd ODI LIVE NOW https://t.co/mJ3SChcj3i pic.twitter.com/nCwGo24mfC
— Star Sports (@StarSportsIndia) January 14, 2026न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, मिच हे (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमीसन, जैक फाउल्केस, माइकल रे, जेडन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन