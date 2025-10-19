4 मैच नहीं हो पाए बारिश के कारण, NZvsPAK मैच हुआ रद्द तो द अफ्रीका पहुंची सेमीफाइनल में
न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के बीच शनिवार को महिला एकदिवसीय विश्वकप का खेला गया 19वां मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया है।किसी भी वनडे विश्वकप का यह चौथा मुकाबला है जो बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका एक भी गेंद डाले बिना रद्द हुआ था। इसके बाद न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका और इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान बारिश के कारण रद्द हुए। वहीं अब न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान मैच रद्द हो गया।
न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने 25 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 92 रन बना लिए थे, लेकिन तभी बारिश आ गई।
उसके बाद मैच शुरू नहीं हो पाया। दोनों टीमों में एक-एक अंक बांट दिया गया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है।
अंक तालिका के अनुसार न्यूजीलैंड पांच मैचों में एक जीत, दो हार और दो बेनतीजा के चलते 4 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान तीन हार और दो बेनतीजा रहे मैचों के कारण दो अंकों के साथ अंतिम पायदान पर है।
इसी तरह दक्षिण अफ्रीका की टीम चार जीत और एक हार के बाद आठ अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया नौ अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है।
अब पाकिस्तान 21 अक्तूबर को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा, जबकि न्यूजीलैंड 23 अक्तूबर को भारत का सामना करेगा।