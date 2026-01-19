न्यूजीलैंड की पूरी टीम के रन रोहित और विकेट कुलदीप से कम, सीरीज से पहले अनुभव था एक तिहाई
न्यूजीलैंड क्रिकेट के कप्तान टॉम लेथम जो भारत में भारत को 2024 में 3-0 से टेस्ट सीरीज हराकर गए थे वह पैतृक अवकाश पर थे। तो कप्तानी माइकल ब्रेसवेल को मिली। टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन खेल रहे थे। टीम के दो प्रमुख बल्लेबाज डेवॉन कॉन्वे और डेरिल मिचेल के भरोसे ही टीम भारत आ गई।
इस टीम में ना मैट हैनरी थे, ना ओ रूर्क ना जैकब डफी, अनुभव के नाम पर सिर्फ काइल जैमिसन थे।स्पिन विभाग के सबसे प्रमुख अस्त्र मिचेल सेंटनर भी नहीं थे। ऐसे में न्यूजीलैंड ने उनका हूबहू स्थापन्न खिलाड़ी लियोनेक्स भेजा।इसके अलावा ईश सोढ़ी भी टीम में नहीं थे।टीम के स्पिन ऑलराउंडर राचिन रविंद्र भी इस टीम का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में यह भूमिका ग्लेन फील्पिस और कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने संभाली।
न्यूजीलैंड की मुख्य टीम में खेलने वाले 6 से ज्यादा खिलाड़ी नदारद थे और 8 खिलाड़ी इस सीरीज में पहली बार खेल रहे थे। ऐसे में किसी को भी यकीन नहीं था कि न्यूजीलैंड की टीम भारत में एक मैच भी जीत पाएगी।
लेकिन माइकल ब्रेसवेल की इस नए खिलाड़ियों से सजी टीम ने भारतीय टीम को उसी के मैदान पर मात दे दी।इस सीरीज के शुरु होने से पहले न्यूजीलैंड के इस दल का पूरा अनुभव सिर्फ 354 मैचों का था और भारत का कुल 1291 मैच। विराट कोहली खुद अकेले 308 मैचों का अनुभव लेकर उतरे थे।
वहीं टीम के कुल रन 10 हजार और भारतीय टीम के कुल रन 40 हजार थे। यानि की रोहित शर्मा के कुल रनों से भी कम न्यूजीलैंड की टीम से कम थे। वहीं विकेटों की बात करें तो भारतीय गेंदबाजों के पास 618 विकेट थे। वहीं इस कीवी टीम के पास 108 विकेट थे जो कि कुलदीप यादव से भी कम है।
लेकिन यह टीम एकजुट होकर लड़ी और सीरीज खत्म होने तक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और गेंदबाजों अपने नाम किए। डैरिल मिचेल ने 352 रन बनाकर अकेले दम पर किला लड़ाया और वह मैन ऑफ द सीरीज और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं इस सीरीज में अपना डेब्यू करने वाले क्रिश्चियन क्लार्क ने 162 गेंदो में भले ही 183 रन दिए लेकिन 7 विकेट चटकाए।
ग्लेन फिलिप्स ने 150 रन बनाए वह सबसे ज्यादा रनों के मामले में तीसरे नंबर पर रहे। गेंदबाजी में दूसरे सबसे सफल गेंदबाज काइल जैमिसन रहे जिन्होंने 6 विकेट निकाले। जाकरि फॉक्स ने 4 और लिनॉक्स ने 3 विकेट निकाले और यह चौथे और पांचवे पर क्रमश रहे।