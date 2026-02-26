गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Newzealand sends co host Srilanka packing from T20I World Cup
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (12:19 IST)

न्यूजीलैंड ने सह मेजबान श्रीलंका को 61 रनों से हराकर किया टी-20 विश्वकप से बाहर

Srilanka
NZvsSL कप्तान मिचेल सैंटनर (47/ एक विकेट ), रचिन रवींद्र (32/ चार विकेट ) और कोल मकौंची (नाबाद 31) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत के दम पर न्यूजीलैंड ने 61 रनों से सह मेजबान श्रीलंका को हराकर किया टी-20 विश्वकप से बाहरन्यूजीलैंड ने टी-20 विश्वकप के सुपर आठ मुकाबले में बुधवार को श्रीलंका को 61 रनों से शिकस्त दी।

न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने 169 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए श्रीलंका रनों से हराया। श्रीलंका शुरुआत खबरा रही और उसने अपने दो विकेट महज छह रन के स्कोर पर गंवा दिये। पुथम निसंका (शून्य) चरिथ असलंका (पांच) को मैट हैनरी ने आउट किया। कप्तान मिचेल सैंटनर ने कैच रचिन रवींद्र को थमाई। उन्होंने महज तीन ओवरों में 19 श्रीलंका के चार विकेट झटक डाले। कुसल मेंडिस (11), पवन रत्नायके (10), कप्तान दसून शानका (तीन) और दुशान हेमंता (तीन) रन को रचिन रवींद्र ने आउट किया।

15वें ओवर में मिचेल सैंटनर ने कामिंडु मेंडिस 23 गेंदों में 31 रन को आउट कर श्रीलंका को 77 के स्कोर पर सातवां झटका दिया। 20वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने दुनित वेल्लालगे को आउट कर न्यूजीलैंड को आठवीं सफलता दिलाई। दुनित वेल्लालगे ने 23 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए 29 रनों की पारी खेली। श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 107 रन हीं बना सकी और 61 रनों से मुकाबला हार गई।न्यूजीलैंड के लिये रचिन रवींद्र ने चार विकेट झटके। मैट हेनरी को दो विकेट मिले। मिचेल सैंटनर और ग्लेन फिलिप्स ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी शुरुआत खराब रही थी और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाये। न्यूजीलैंड ने एक समय 12.1 ओवर में 84 के स्कोर पर अपने छह विकेट गंवा दिये थे। फिन एलेन 13 गेंदों में (23), टिम साइफर्ट (आठ), ग्लेन फिलिप्स (18), रचिन रवींद्र 22 गेंदों में (32), मार्क चैपमैन (शून्य) और डैरिल मिचेल (तीन) रन बनाकर आउट हुये। ऐसे संकट के समय मिचेल सैंटनर और कोल मकौंची की जोड़ी ने पारी को संभाला तथा तेजी के साथ रन भी बटोरे।

मिचेल सैंटनर पारी की अखिरी गेंद पर कैच आउट हुये। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 168 रन बनाये। मिचेल सैंटनर ने 26 गेंदों में दो चौके और चार छक्के लगाते हुए 47 रनों की पारी खेली। कोल मकौंची ने 23 गेंदों में दो छक्के और तीन चौके लगाते हुए नाबाद 31 रन बनाये।श्रीलंका के लिए महीश तीक्षणा और दुशमंता चमीरा ने तीन-तीन विकेट लिये। दुनित वेल्लालगे ने एक बल्लेबाज को आउट किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com