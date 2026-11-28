न्यूजीलैंड के सामने भारत का शीर्ष क्रम हुआ धाराशाई, 116 रनों पर गंवाए आधा दर्जन विकेट

INDvsNZ नई गेंद और उछाल वाली पिच पर भारतीय बल्लेबाजों की कलई एक बार फिर खुल गई जब न्यूजीलैंड के 356 रनों के जवाब में भारतीय पारी 116 रनों पर 6 विकेट खोकर लड़खड़ाती हुई नजर आई। भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ अब भी 240 रनों से पीछे है। ऐसे में टीम को फॉलोऑन से भी बचने के लिए 40 रनों की जरूरत है।भारत की शुरुआत बेहद खराब रही जब मैट हैनरी ने यशस्वी जायसवाल को पहले ओवर की अंतिम गेंद पर अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड कर दिया।पडिक्कल ने जैमीसन की बाउंसर पर हुक करके छक्का जड़ा और इसके बाद स्क्वायर ड्राइव और कवर ड्राइव खेला, लेकिन उन्होंने एक शॉट खेलने में जल्दबाजी दिखाई और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल के पास चली गई।देवदत्त पडिक्कल (21 रन) को अपनी जल्दबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा।शुभमन गिल जो एक दो बार पगबाधा की अपील पर बचे थे ने चाय के विश्राम से ठीक पहले जैमीसन की गेंद को छेड़कर स्लिप में कैच दे दिया।चायकाल तक भारत का स्कोर 59 रनों पर 3 विकेट रहा।दिन के अंतम सत्र में केएल राहुल और ऋषभ पंत ने संभल कर पारी बुनना आरंभ किया लेकिन ऋषभ पंत के सब्र का बांध टूटा और जैकब डफी को उन्होंने मिड ऑन पर छक्का जड़ा। हालांकि ऐसा शॉट दुबारा खेलने के चक्कर में वह प्वाइंट पर जैमीसन द्वारा कैच आउट हो गए।ऋषभ पंत ने 39 गेंदों पर 23 रन बनाए।इसके बाद डफी ने भारत को एक बड़ा झटका तब दिया जब केएल राहुल एक दूर की गेंद पर रन बनाने के चक्कर में प्वॉइंट के फील्डर को कैच थमा बैठे। केएल राहुल ने 80 गेंदों में 25 रन बनाए। दिन की अंतिम गेंद पर न्यूजीलैंड को एक और सफलता मिली जब नेथन स्मिथ की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर बल्ले का किनारा लगा बैठे और टॉम लेथम को कैच दे बैठे। उन्होंने 10 रन बनाने में 60 गेंदें ली।भारत ने दूसरे दिन के अंतिम सत्र में सिर्फ 57 रन जोड़े और 3 विकेट गंवाए। न्यूजीलैंड की ओर से काईल जैमीसन और जैकब डफी ने 2-2 और मैट हैनरी और नाथन स्मिथ को 1-1 विकेट मिला।