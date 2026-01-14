बुधवार, 14 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Newzealand defeats India in their own backyard after 8 years
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 14 जनवरी 2026 (22:26 IST)

8 साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में हराया, ODI सीरीज में की बराबरी

India
INDvsNZ क्रिस्टियन क्लार्क (तीन विकेट) के बाद डैरिल मिचेल (नाबाद 131) और विल यंग (87) रनों की शानदार पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड ने बुधवार को दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में 15 गेंदें शेष रहते भारत को सात विकेट से हरा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है।न्यूजीलैंड ने भारत में भारत को 8 साल पहले यानि कि 2017 में हराया था। साल 2023 से भारत लगातार न्यूजीलैंड को घर में 8 मुकाबले हरा चुका था। लेकिन आज न्यूजीलैंड ने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर भारत को 7 विकेट से हरा दिया।

285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 22 के स्कोर पर डेवन कॉन्वे (16) का विकेट गंवा दिया। कॉन्वे को हर्षित राणा ने बोल्ड आउट किया। 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने हेनरी निकल्स (12) को अपना शिकार बना लिया। इसके बाद विल यंग और डैरिल मिचेल की जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 162 रन जोड़ कर न्यूजीलैंड के मैच जीतने की नींव रखी। 38वें ओवर में कुलदीप यादव ने विल यंग को आउटकर भारत के मैच जीतने की उम्मीद को जिंदा करने का प्रयास किया।
विल यंग ने 98 गेंदों में सात चौकों की मदद से 87 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड ने 47.3 ओवर में तीन विकेट पर 286 रन बनाकर मुकाबला सात विकेट से अपने नाम कर लिया। डैरिल मिचेल 117 गेंदों में 11चौके और दो छक्के उड़ाते हुए नाबाद 131 रनों की पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स 32 रन बनाकर नाबाद रहे।भारत के लिए हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

भारतीय पारी की जानकारी के लिए नीचे दी गई लिंक क्लिक करें


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com