न्यूजीलैंड ने वाइटवॉश बचाया, चौथे T20I में भारत को 50 रनों से हराया

An all-round display by New Zealand sees them beat India convincingly



INDvsNZ टिम साइफर्ट (64), डेवन कॉन्वे (44) और डैरिल मिचेल (नाबाद 39) की आतिशी पारियों के बाद कप्तान मिचेल सैंटनर (तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने बुधवार को चौथे टी-20 मुकाबले में भारत को 50 रनों से हरा दिया।216 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही और उसने नौ रन के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिये।अभिषेक शर्मा (शून्य) और सूर्यकुमार यादव (आठ) रन बना कर आउट हुये। इसके बाद संजू सैमसन ने रिंकू सिंह के साथ तीसरे विकेट के लिए 46रन जोड़े। सातवें ओवर में मिचेल सैंटनर ने संजू सैमसन 16 गेंदों में 24 रन को आउटकर भारत को तीसरा झटका दिया। हार्दिक पंड्या (दो) को भी सैंटनर ने आउट किया। रिंकू सिंह 30 गेंदों में 39 रन बनाकर पांचवें विकेट के रुप में आउट हुये।इसके बाद शिवम दुबे ने हर्षित राणा के साथ छठे विकेट के लिए 63 रन जोड़कर कुछ उम्मीद जगाई थी कि इसी दौरान 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर मैट हेनरी ने शिवम दुबे को रनआउट कर पवेलियन भेज दिया। शिवम दुबे ने 23 गेंदों में सात छक्के और तीन चौके लगाते हुए 65 रनों की पारी खेली।शिवम दुबे ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारत की ओर से तीसरा सबसे तेज टी-20 अर्धशतक लगाया। अगले ही ओवर में हर्षित राणा नौ रन बनाकर आउट हुये। अर्शदीप सिंह (शून्य) और जसप्रीत बुमराह चार रन बनाकर आउट हुये। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर जैकब डफी ने कुलदीप यादव (एक) को आउटकर 165 के स्कोर पर भारतीय पारी का अंत कर अपनी टीम को 50 रनों से जीत दिला दी।न्यूजीलैंड के लिये मिचेल सैंटनर ने तीन विकेट लिये। जैकब डफी और ईश सोढी को दो-दो विकेट मिले। मैट हेनरी और जैकरी फॉक्स ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।