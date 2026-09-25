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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Friday, 25 September 2026 (16:23 IST)

नेपाल ने किया बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान को 5 विकेटों से हराया

Nepal
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Fri, 25 Sep 2026 (16:29 IST)
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AFGvsNEP कुशल भुर्तेल (चार विकेट) और ललित राजवंशी (तीन विकेट) के बेहतरीन गेंदबाजी के बाद रोहित पॉडेल (नाबाद 33) रन और संदीप जोरा (34) रन के शानदार प्रदर्शन की बदौलत नेपाल ने एशियाई खेलों की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में अफगानिस्तान को 16 गेंदें शेष रहते पांच विकेट से शिकस्त दी।

103 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल ने शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने मात्र 12 रन पर अपने दो विकेट गवां दिये। इसके बाद कुशल मल्ला और संदीप जोरा ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों के बीच 19 रनों की साझेदारी हुई। सातवें ओवर में कुशल मल्ला (नौ) के रनआउट होने पर यह साझेदारी टूटी।

इसके बाद 10वें ओवर में संदीप जोरा भी रनआउट हो गये। संदीप जोरा ने 35 गेंदों में तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए (34) रनों की पारी खेली। 18वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी (15) रन बनाकर आउट हुये। उन्होंने रोहित पॉडेल के साथ पांचवें विकेट के लिए 46 रन जोड़कर नेपाल की जीत सुनश्चित की। नेपाल ने 17.2 ओवरों में पांच विकेट पर 103 रन बनाकर मुकाबला पांच विकेट से अपने नाम कर लिया। रोहित पॉडेल ने 32 गेंदों में चार चौकों की मदद से (नाबाद 33) रन बनाये। अफगानिस्तान की ओर से फरीदून दावूदजई, अब्दुल्लाह अहमदजई और अरब गुल ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
इससे पहले आज  अफगानिस्तान टॉस जीतकर कर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 102 रनों का स्कोर बनाया। फैसल खान अहमदजई (30), नजीबउल्लाह जदरान (30) और नांगेलिया खरोटे (17) रनों का योगदान दिया। नेपाल के गेंदबाजी आक्रमण के आगे अफगानिस्तान के पांच बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। नेपाल के लिए कुशल भुर्तेल ने 21 रन देकर चार विकेट लिये। ललित राजवंशी ने 13 रन देकर तीन विकेट झटके।
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