अफगानिस्तान ने वनडे विश्वकप स्कॉवड किया घोषित, इस गेंदबाज की हुई वापसी

Babar Azam Player of the Month : पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam), जो एकदिवसीय रैंकिंग (ICC ODI Rankings) में शीर्ष पर हैं और एकदिवसीय क्रिकेट (ODI Cricket) में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, ने अपने करियर में तीसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ (Babar Azam ICC Player of the Month) का खिताब जीता है। वह हाल ही में नेपाल और अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय मैचों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए अगस्त माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने।