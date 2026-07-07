महेंद्र सिंह धोनी ने जन्मदिन पर देखी रोनाल्डो की विदाई, साथ दे कोहली

Virat Kohli & MS Dhoni watching the Spain vs. Portugal match and cheering for Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/5oCyhuoUFd — Central Cricket (@arshdeep3444) July 6, 2026

महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जन्मदिन के 45वे सालगिरह पर रोनाल्डो की विदाई देखी। उनके साथ स्टैंड्स में भारतीय एकदिवसीय टीम के स्टार विराट कोहली भी मौजूद थे। इससे पहले यह दो दिग्गज भारतीय खिलाड़ी कोविड काल से पहले विंबलडन में भी साथ बैठकर लॉन टेनिस का लुत्फ उठाते हुए देखे गए थे।गौरतलब है कि क्रिचियानो रोनाल्डो ने पहले ही बता दिया था कि यह उनका अंतिम मुकाबला है। स्पेन के एक गोल के कारण क्रिचियानो रोनाल्डो को बिना विश्वकप के खिताब के ही फीफा विश्वकप से रुखसत होना पड़ा था।महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली खुद पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिचियानो रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन है। लेकिन उनका यह मैच उनके लिए खुशियां नहीं बल्कि आंसु लेकर आया वह यह मैच जीत जाते तो उन्हें अगला मैच खेलने को मिलता।