MS Dhoni का Sakshi के साथ आइसक्रीम प्रैंक वायरल, कभी झूले पर दिखे मस्ती करते तो कभी फैंस के बीच [VIDEO]

क्रिकेट के मैदान पर अपने शांत अंदाज के लिए मशहूर महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों अपने मस्ती भरे अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। गुजरात के जामनगर में अंबानी परिवार के नवरात्रि समारोह में पहुंचे धोनी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कहीं वह पत्नी साक्षी के साथ मजाक करते नजर आए, तो कहीं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ झूले का आनंद लेते दिखे।



https://t.co/US4JqQbpEU — Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) October 19, 2026

साक्षी को आइसक्रीम खिलाने का किया नाटक, फिर खुद खा गए धोनी

वायरल वीडियो में धोनी हाथ में आइसक्रीम का कप लिए नजर आते हैं। वह चम्मच में आइसक्रीम लेकर साक्षी को खिलाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही साक्षी आइसक्रीम खाने के लिए आगे आती हैं, धोनी चम्मच पीछे खींचकर खुद आइसक्रीम खा लेते हैं।

धोनी यहीं नहीं रुकते, बल्कि दोबारा भी ऐसा ही करते हैं। उनकी इस शरारत पर साक्षी मजाकिया अंदाज में उनके हाथ पर मारती हैं। दोनों का यह हल्का-फुल्का अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। कुछ यूजर्स धोनी को मजाक में 'प्रोफेशनल रेजबेटर' भी कह रहे हैं।

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ झूले का लिया मजा

18 अक्टूबर को जामनगर स्थित रिलायंस ग्रीन्स में आयोजित नवरात्रि समारोह के दौरान धोनी ने जमकर मस्ती की। वह अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ एक तेज रफ्तार ड्रैगन बोट राइड का आनंद लेते दिखाई दिए।

इस दौरान धोनी सफेद शर्ट पहने नजर आए। झूला तेजी से आगे-पीछे हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीर भाव दिखाई दिए। उनका यह अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों को उनका हाव-भाव क्लास के आखिरी बेंच पर बैठे किसी शांत छात्र जैसा लगा।

देर रात तक दोस्तों के साथ घूमते दिखे माही

समारोह से सामने आए अन्य वीडियो में धोनी अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट और दूसरे मेहमानों के साथ उत्सव का आनंद लेते नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ग्रुप देर रात करीब 2 बजे भी वहां मौजूद था।

एक अन्य वीडियो में धोनी साक्षी के साथ लोगों के बीच नजर आए। उनका सहज अंदाज और फैंस के साथ मेलजोल भी चर्चा का विषय बना हुआ है।





MS Dhoni celebrating Navratri with Anant Ambani in Jamnagar https://t.co/xaE0F8yPMg — (@mostlydhoni78) October 19, 2026

क्रिकेट से दूर धोनी का दिखा अलग अंदाज मैदान पर अपने शांत स्वभाव और सटीक फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले धोनी का यह अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है। नवरात्रि समारोह के इन वीडियो में वह क्रिकेट की दुनिया से दूर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते दिखाई दे रहे हैं।