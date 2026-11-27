मोहम्मद शमी ने कहा अब बेफिकर होकर सीमित ओवर की क्रिकेट खेलूंगा

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके मोहम्मद शमी ने कहा है कि वह सीमित ओवर की क्रिकेट खेलना जारी रखेंगें। हालांकि वह भारतीय सीमित ओवर की क्रिकट (एकदिवसीय और टी-20 अंतरराष्ट्रीय) टीम से बाहर है लेकिन घरेलू टूर्नामेंट जैसे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भाग ले सकते हैं।शमी ने जून 2023 में इंग्लैंड दौरे पर द ओवल में भारत के लिए अपना आख़िरी टेस्ट खेला था। इस प्रारूप में उनके नाम 64 मैचों में 229 विकेट दर्ज हैं। वह भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले पांच तेज गेंदबाजों की लिस्ट के बेहद करीब रहे। हालांकि, इस दौरान वह लगातार बंगाल के लिए रणजी में खेलते रहे। पिछले सीजन ही उन्होंने सात रणजी मैचों में 37 विकेट चटकाए थे। वह सीजन में दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज़ रहे थे।शमी का औसत 27.71 और स्ट्राइक रेट 50.2 रहा। भारत में, उनका औसत 22.1 था और उन्होंने हर 42.6 गेंदों पर एक विकेट लिया। कुल मिलाकर, भारत में केवल चार ऐसे गेंदबाज़ हैं जिनका स्ट्राइक रेट उनसे बेहतर है। मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल के बाद से शमी भारत के लिए किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेले हैं। तेज गेंदबाजों को अक्सर शरीर की चोटों और समस्याओं से जूझना पड़ता है, और इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने उनके अलावा अन्य विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया।गौरतलब है कि साल 2012 में अपने करियर की शुरुआत कर चुके मोहम्मद शमी साल 2013 में चैंपियन्स ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे।लेकिन जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में शमी को आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 में खेलेने का मौका मिला जो भारत जीती। यह उनके करियर की सुखद घटना रही अन्यथा उनका करियर बिना किसी आईसीसी ट्रॉफी के ही खत्म हो जाता।