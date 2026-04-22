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  4. Mohammad Nawaz under scanner for recreational drug during T20I World Cup
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: बुधवार, 22 अप्रैल 2026 (22:34 IST)

पाकिस्तान के ऑलराउंडर ने T20I विश्वकप के दौरान ली प्रतिबंधित दवा

pakistan cricket board
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बुधवार को कहा कि मोहम्मद नवाज के मादक पदार्थ सेवन की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस मामले में जांच चल रही है। पीसीबी के प्रवक्ता ने बताया, “ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को इस मामले की जानकारी दी है और पीसीबी ने जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस प्रक्रिया के नतीजे आज आईसीसी को बता दिए जाएंगे।” मोहम्मद नवाज आईसीसी की एंटी-डोपिंग प्रक्रिया के दायरे में है। उनका टेस्ट एक ‘Recreational Drug’ (नशे वाली दवा) के इस्तेमाल के लिए पॉजिटिव आया है। इसके कारण इंग्लैंड में होने वाले टी-20 ब्लास्ट के लिए सरे टीम में शामिल होने का नवाज का करार टूट गया है। नवाज ने पाकिस्तान के लिए 98 टी-20 मैच खेले हैं।
उल्लेखनीय है कि यह पॉजिटिव नतीजा इस साल की शुरुआत में टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान किए गए टेस्ट से आया है। 32 साल के नवाज ने श्रीलंका में पाकिस्तान के सभी सात मैचों में हिस्सा लिया था, जहां टीम सुपर-8 स्टेज से बाहर हो गई थी, इन मैचों में उन्होंने 15 रन बनाए और सात विकेट लिए। नवाज ने सरे के साथ करार करने पर सहमति जताई थी, और उन्हें पूरे ब्लास्ट टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध रहना था, जो 26 मई से 18 जुलाई तक चलेगा।

पीसीबी ने दो हफ्ते पहले घोषणा की थी कि नवाज को ब्लास्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दे दिया गया है, और सरे ने इस हफ़्ते उनके टीम में शामिल होने की घोषणा करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब यह करार टूट गया है, और नवाज इस गर्मी में क्लब में शामिल नहीं होंगे। सरे ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने भी इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।


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