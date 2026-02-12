नबी ने की गुस्ताखी, अंपायर से ऐसा बर्ताव करने की मिली सजा

लेवल 1 के उल्लंघन पर कम से कम ऑफिशियल फटकार और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी की मैच फ़ीस का 50 परसेंट जुर्माना हो सकता है। मैच का अंत बहुत ही नाटकीय तरीके से हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने दो सुपर ओवर के बाद रोमांचक जीत हासिल की।खास बात यह है कि मोहम्मद नबी ने 150 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, और इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों के एलीट ग्रुप में शामिल हो गए हैं। उनके नाम अफगानिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड भी है।
MOHAMMAD NABI FINED— Cricketangon (@cricketangon) February 12, 2026
Due to a heated argument during the South Africa-game, he has been fined 15% of his match fee.#T20WorldCup pic.twitter.com/NYF8GSwfGc