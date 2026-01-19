सोमवार, 19 जनवरी 2026
Last Modified: सोमवार, 19 जनवरी 2026 (13:20 IST)

भारत में वनडे सीरीज जीतने वाले पहले कीवी कप्तान बने माइकल ब्रेसवेल

Newzealand
INDvsNZ न्यूजीलैंड टीम ने इससे पहले कई कप्तानों की अगुवाई में भारतीय जमीन पर क्रिकेट खेली लेकिन यहां सीरीज जीतने का स्वाद नहीं चख पाई। स्टीफन फ्लेमिंग से लेकर ब्रेंडन मक्कलम, डेनियल विट्टोरी से लेकर केन विलियमसन ना जाने कितने कप्तानों को सीरीज हार कर रुखसत लेना पड़ा।

न्यूजीलैंड की टीम में कुछ मुख्य खिलाड़ी नहीं थे और टीम ने माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में 1988 के बाद भारत में अपनी पहली सीरीज जीती। माइकल ब्रेसवेल खुद एक स्थापन्न कप्तान थे जो अंतिम पारी में मैदान पर भी नहीं उतरे और उनकी जगह डैरिल मिचेल को कप्तानी करनी पड़ी।इससे पहले न्यूजीलैंड ने 7 वनडे सीरीज  भारत में खेली और सबमें उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन जो किसी खेल प्रेमी ने नहीं सोचा था वह हो गया।

कल जहां विराट कोहली खड़े थे पिछले भारत दौरे पर माइकल ब्रेसवेल वहीं खड़े थे जब उनकी 78 गेंदो  पर खेली गई 140 रनों की पारी टीम को जीत नहीं दिला पाई थी। उस समय कीवी टीम ने 122 पर 5 विकेट गंवा दिए थे और टीम बमुश्किल 14-15 रन से मैच हारी थी।ब्रेसवेल ने कहा, ‘‘पहली बार किसी न्यूजीलैंड टीम ने यहां वनडे श्रृंखला जीती है, यह खास है। आप हमेशा यहां आकर अच्छा क्रिकेट खेलने की उम्मीद करते हैं। एक ग्रुप के तौर पर, हमने वही किया जो हम अच्छा करते हैं। ’’
रोहित शर्मा और रविंद्र जड़ेजा पर लटकी तलवार, क्या खेल चुके हैं आखिरी वनडे मैच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

