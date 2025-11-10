8 लगातार छक्के लगाकर 11 गेंदों में 50 रन, प्रथम श्रेणी में बना अद्भभुत रिकॉर्ड (Video)
प्रथम श्रेणी क्रिकेट में मेघालय के बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी अब एक जाना माना नाम बन गए हैं। उन्होंने रविवार को रणजी मुकाबले में लगातार आठ छ्क्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गये। आकाश ने यह कारनामा रणजी ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मेघालय की ओर से खेलते हुए प्लेट ग्रुप मैच के दूसरे दिन किया।
आकाश ने पहले एक ओवर में छह छक्के जड़े। वह यह कारनामा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने।उन्होंने लगातार आठ छक्के लगाकर ऐसा किया जिससे वह 11 गेंदों में अपना रिकॉर्ड अर्धशतक पूरा कर सके।उन्होंने पारी के 126वें ओवर में लेफ्ट-आर्म स्पिनर लिमर डाबी की गेंदों पर छह छक्के जड़े, और इस तरह वह उस खास क्लब में शामिल हो गए जिसमें इससे पहले केवल रवि शास्त्री और गैरी सोबर्स थे। दक्षिण अफ्रीका के माइक प्रॉक्टर ने भी लगातार छह छक्के मारे थे, लेकिन वे दो ओवरों में ऐसा कर पाये थे।
आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए आकाश ने अपनी पारी की शुरुआत एक डॉट बॉल और दो सिंगल से की, इसके बाद उन्होंने अगली आठ गेंदों पर छक्के मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका अर्धशतक पिछले रिकॉर्ड होल्डर से एक गेंद पहले बना – लीसेस्टरशायर के वेन व्हाइट ने 2012 में 12 गेंदों में यह कारनामा किया था, जबकि क्लाइव इनमैन ने 1965 में केवल 13 गेंदों में अपनी फिफ्टी बनाई थी।
हालांकि आकाश ने गेंदों के हिसाब से सबसे तेज हाफ-सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन समय के हिसाब से वह सबसे तेज फिफ्टी बनाने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं उन्हें यह मुकाम हासिल करने में नौ मिनट लगे, जबकि इनमैन ने सिर्फ आठ मिनट लिए थे।