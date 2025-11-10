सोमवार, 10 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 10 नवंबर 2025 (13:15 IST)

8 लगातार छक्के लगाकर 11 गेंदों में 50 रन, प्रथम श्रेणी में बना अद्भभुत रिकॉर्ड (Video)

First Class Cricket
प्रथम श्रेणी क्रिकेट में मेघालय के बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी अब एक जाना माना नाम बन गए हैं। उन्होंने रविवार को रणजी मुकाबले में लगातार आठ छ्क्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गये। आकाश ने यह कारनामा रणजी ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मेघालय की ओर से खेलते हुए प्लेट ग्रुप मैच के दूसरे दिन किया।

आकाश ने पहले एक ओवर में छह छक्के जड़े। वह यह कारनामा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने।उन्होंने लगातार आठ छक्के लगाकर ऐसा किया जिससे वह 11 गेंदों में अपना रिकॉर्ड अर्धशतक पूरा कर सके।उन्होंने पारी के 126वें ओवर में लेफ्ट-आर्म स्पिनर लिमर डाबी की गेंदों पर छह छक्के जड़े, और इस तरह वह उस खास क्लब में शामिल हो गए जिसमें इससे पहले केवल रवि शास्त्री और गैरी सोबर्स थे। दक्षिण अफ्रीका के माइक प्रॉक्टर ने भी लगातार छह छक्के मारे थे, लेकिन वे दो ओवरों में ऐसा कर पाये थे।
आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए आकाश ने अपनी पारी की शुरुआत एक डॉट बॉल और दो सिंगल से की, इसके बाद उन्होंने अगली आठ गेंदों पर छक्के मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका अर्धशतक पिछले रिकॉर्ड होल्डर से एक गेंद पहले बना – लीसेस्टरशायर के वेन व्हाइट ने 2012 में 12 गेंदों में यह कारनामा किया था, जबकि क्लाइव इनमैन ने 1965 में केवल 13 गेंदों में अपनी फिफ्टी बनाई थी।

हालांकि आकाश ने गेंदों के हिसाब से सबसे तेज हाफ-सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन समय के हिसाब से वह सबसे तेज फिफ्टी बनाने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं उन्हें यह मुकाम हासिल करने में नौ मिनट लगे, जबकि इनमैन ने सिर्फ आठ मिनट लिए थे।
14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

