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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Monday, 26 October 2026 (12:03 IST)

मैट हेनरी हुए T20I सीरीज से बाहर, पेसर्स का Work Load Manage करने में कीवी के छूटे पसीने

Matt Henry
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (12:19 IST)
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क्राइस्टचर्च में भारत के खिलाफ दूसरे टी 20 मैच में मिली हार के बाद, न्यूजीलैंड ने सीरीज के बाकी मैचों के लिए अपने तेज गेंदबाजों को रोटेट करने का फैसला किया है। यह उनकी “Planned Work Load Management ” (सोची-समझी कार्यभार प्रबंधन) रणनीति का हिस्सा है।

सबसे अहम खबर मैट हेनरी के बारे में है, जो अब टी20 सीरीज में आगे नहीं खेलेंगे। वे क्राइस्टचर्च में ही रुकेंगे और 2 नवंबर को ऑकलैंड में वनडे टीम से जुड़ेंगे (पहला वनडे मैच शुरू होने से दो दिन पहले)। शनिवार के मैच में हेनरी ने केवल दो ओवर फेंके थे और मैदान से बाहर चले गए थे। कप्तान मिशेल सेंटनर ने बताया कि उन्हें “काफ (पिंडली) में जकड़न” महसूस हो रही थी।

लॉकी फर्ग्यूसन, जो एहतियात के तौर पर मैदान से बाहर चले गए थे, वेलिंगटन में होने वाला तीसरा टी 20 मैच नहीं खेलेंगे। वे ऑकलैंड और हैमिल्टन में होने वाले आखिरी दो मैचों के लिए टीम में वापस आ जाएंगे।

काइल जैमीसन, जो इस सीरीज में अब तक नहीं खेले हैं, तीसरे टी 20 के बाद वेलिंगटन में ही रुकेंगे। वे वहां कैंटरबरी के लिए बेसिन रिजर्व में ‘फोर्ड ट्रॉफी’ का एक मैच खेलेंगे, जिसका मतलब है कि वे आखिरी दो टी20 मैचों में नहीं खेल पाएंगे। वे वनडे सीरीज के लिए टीम में वापस लौटेंगे।

ब्लेयर टिकनर आखिरी तीन मैचों के लिए टीम से जुड़ेंगे, जबकि जोश क्लार्कसन आखिरी दो मैचों के लिए टीम का हिस्सा बनेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों खिलाड़ियों को चोट के कारण बाहर हुए जैक फॉल्क्स और मार्क चैपमैन की जगह 16 सदस्यीय शुरुआती टीम में शामिल किया गया था। इसके अलावा, मैट फिशर भी तीसरे टी 20 के लिए कवर के तौर पर टीम के साथ वेलिंगटन जाएंगे।

हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा, “हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी टीम में काफी गहराई है। इससे हम अलग-अलग खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं, जिससे हमारे तेज़ गेंदबाजों के वर्कलोड को मैनेज करने में मदद मिलती है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि आने वाले सभी क्रिकेट मैचों में वे टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की स्थिति में रहें।”
न्यूज़ीलैंड के पास अपनी टीम में जैकब डफी, नाथन स्मिथ और एडम मिल्ने जैसे विकल्प भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वे 2-0 से पिछड़ने के बाद वापसी करने के लिए कर सकते हैं। टी20 सीरीज़ के बाद पांच मैचों की वनडे सीरीज़ खेली जाएगी। इसके तुरंत बाद भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ होगी। इसके बाद न्यूज़ीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां उन्हें चार टेस्ट मैच खेलने हैं।
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