मथीशा पथिराना टी-20 विश्वकप से बाहर, लंका में लौटे मधुशंका

श्रीलंका को अपने मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप अभियान में एक और चोट का झटका लगा है, जब सीमर मथीशा पथिराना बाकी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। लेफ़्ट-आर्म पेसर दिलशान मदुशंका को आईसीसी की इवेंट टेक्निकल कमेटी ने रिप्लेसमेंट के तौर पर मंज़ूरी दे दी है।सोमवार (16 फरवरी) को पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका के ग्रुप बी मैच के दौरान पथिराना अपने पहले ओवर की सिर्फ़ चार गेंद डालने के बाद ही अपना बायां पैर पकड़कर लेट गए। वह लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए और वापस नहीं लौटे, जबकि श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हरा दिया।आईसीसी ने पथिराना के बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव की पुष्टि की, जिससे वह तुरंत टूर्नामेंट से बाहर हो गए। यह श्रीलंका को लगी दूसरी बड़ी चोट है, इससे पहले रिस्ट-स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर होना पड़ा था, जो उन्हें आयरलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में लगी थी।बाएं हाथ के सीमर मदुशंका ने आखिरी बार अगस्त 2025 में ज़िम्बाब्वे दौरे के दौरान वनडे सीरीज में दो मैच खेले थे। वह भी तब से चोट से जूझ रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में ओमान के खिलाफ श्रीलंका ए के लिए टी20 वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्हें तीन ओवर में कोई विकेट नहीं मिला था।मदुशंका ने 15 टी20 खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9.75 की इकॉनमी रेट से इतने ही विकेट लिए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उनके सबसे खास कारनामे 2023 वनडे वर्ल्ड कप से जुड़े हैं, जहाँ वे 25.00 की एवरेज से 21 विकेट लेकर श्रीलंका के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे।श्रीलंका अब अपने आखिरी ग्रुप बी मैच में कोलंबो में ज़िम्बाब्वे से खेलेगी, जिसके बाद वे रविवार (22 फरवरी) को पल्लेकेले में इंग्लैंड के खिलाफ अपने सुपर आठ अभियान की शुरुआत करेंगे।