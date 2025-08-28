गुरुवार, 28 अगस्त 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (09:50 IST)

वुड का खुलासा: एक भारतीय बल्लेबाज़ का बल्ला लगता है और भी चौड़ा, गेंदबाज़ी करना सबसे मुश्किल

Mark Wood on Indian batsmen
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड का कहना है कि उन्होंने अब तक अपने करियर में जिन भारतीय खिलाड़ियों को गेंदबाजी की है, उनमें रोहित शर्मा को गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल है क्योंकि जब वह लय में होते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। वुड घुटने की चोट के कारण भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर हुई पांच मैच की श्रृंखला से बाहर रहे। वह एशेज श्रृंखला से पहले सितंबर में होने वाली काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के साथ वापसी का लक्ष्य बना रहे हैं।
 
‘द ओवरलैप क्रिकेट’ पॉडकास्ट पर बात करते हुए वुड ने बताया कि भारत के खिलाफ खेलते हुए उन्हें किन बल्लेबाजों का सामना करने में सबसे मुश्किल हुई।
 
वुड ने कहा, ‘‘अपने करियर के अलग अलग चरण के हिसाब से मैं रोहित शर्मा को चुनूंगा। उन्हें गेंदबाजी करना मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि शॉर्ट गेंदबाजी करते हुए आपको लगता है कि उन्हें आउट करने का मौका है लेकिन अगर वह उस दिन फॉर्म में हैं तो वह धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। ’’

वुड ने कहा, ‘‘इसलिए उन्हें गेंदबाजी करना मुश्किल थे। मुझे हमेशा लगता था कि ‘उनका बल्ला बस चौड़ा होता जा रहा है’। ’’

Rohit Sharma

 
वुड हाल के वर्षों में सबसे तेज गेंदबाजों में से एक हैं जो लगातार 145 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने विराट कोहली और ऋषभ पंत को भी कड़ा प्रतिस्पर्धी बताया।
 
उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से कोहली अविश्वसनीय प्रतिस्पर्धी हैं। ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में मुझे लगता था कि चौथे और पाचवें स्टंप उनकी कमजोरी हैं लेकिन जब भी मैंने उन्हें इस लाइन पर गेंदबाजी की तो वह कभी भी चूके नहीं। इसलिए उन्हें गेंदबाजी करना मुश्किल था। ’’
 
रोहित और कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन दोनों वनडे प्रारूप में सक्रिय हैं।
 
वहीं पंत के बारे में बात करते हुए वुड ने इस विकेटकीपर-बल्लेबाज के बारे में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह संयम बनाए रखता है। वह इतना अप्रत्याशित हो सकता है कि अगर आप हमेशा एक जैसी गेंदबाजी करते रहते हैं तो उसकी नजर बहुत तेज है और वह इच्छानुसार हिट करता है। इसलिए उसे गेंदबाजी करते हुए आपको धीमी गेंद, ऊंची बाउंसर या फिर तेज यॉर्कर सभी को आजमाना चाहिए।’’  (भाषा) 
