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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (13:32 IST)

स्वस्थ जीवनशैली पर दी गई महेंद्र सिंह धोनी की यह सलाह सबको सुननी चाहिए (Video)

Mahendra Singh Dhoni
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (13:32 IST)
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महेंद्र सिंह धोनी कम ही बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बातें बोल जाते हैं। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह जावदे अख्तर के पास बैठे हुए हैं और उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली पर बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है।

वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि भारतीय लोग अधिकतर कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाते थे लेकिन तब वर्जिश  जीवनशैली का एक अहम हिस्सा होती थी। लेकिन अब डिजिटल एप्प के इस युग में खान पान तो वही रहा लेकिन वर्जिश जीवनशैली से गायब हो गई। इस कारण धोनी ने बच्चों से लेकर कामकरने वालों को सलाह दी है कि स्वस्थ आदतें अपनाएँ और फिटनेस को एक निवेश की तरह देखें।

धोनी का मानना है कि हर कोई, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, अपने लिए एक घंटा निकाल सकता है। यह एक घंटा, जिसे आप खुद को समर्पित करते हैं, आपके शरीर और मन को बदल सकता है। यह एक घंटा, जो आपको दुनिया को यह साबित करने में मदद करेगा कि कोई भी पहाड़ आपके लिए असंभव नहीं है।

2015 में भी एक वीडियो में, धोनी ने एक फिटनेस मंत्र शेयर किया था जिसे वह हर भारतीय से अपने जीवन में शामिल करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा, 'अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक घंटा खुद को देने की जरूरत है। इस एक घंटे में आप दुनिया को यह साबित कर सकते हैं कि ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जिस पर आप चढ़ नहीं सकते।'
MS Dhoni Fitness Routine
MS Dhoni Fitness Routine

यह एक घंटा आपके लिए क्या कर सकता है?

1. शारीरिक रूप से मजबूत बनाना : यह एक घंटा आपके शरीर को मजबूत बनाने, आपकी मांसपेशियों को टोन करने और आपकी सहनशक्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है।

 2. मन को शांत करना : व्यायाम तनाव को कम करने और आपके मन को शांत करने में मदद करता है। यह एक घंटा आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।

3. आत्मविश्वास बढ़ाना : जब आप अपने शरीर को चुनौती देते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह एक घंटा आपको खुद पर विश्वास दिलाता है।

4. ऊर्जा का स्त्रोत : व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाता है और आपको दिन भर के लिए तैयार करता है। यह एक घंटा आपको जीवन के लिए तैयार करता है।

5. धोनी का यह एक घंटे का मंत्र एक प्रेरणा है, एक चुनौती है, और एक वादा है। यह वादा करता है कि अगर आप खुद को एक घंटा देते हैं, तो आप खुद को बदल सकते हैं।
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