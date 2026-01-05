हिंदू ओपनर लिट्टन दास करेंगे T-20I विश्वकप में बांग्लादेश की अगुवाई
लिटन कुमार दास फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 में बंगलादेश की कप्तानी करेंगे।अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की रिपोर्ट के अनुसार बंगलादेश अब तक के सभी टी-20 विश्व कप में खेला है, लेकिन कभी भी सेमीफाइनल या उससे आगे नहीं बढ़ पाया है।
बंगाली हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था जन्म
लिट्टन दास का जन्म 3 अक्टूबर 1994 में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बच्चू चंद्र दास और मां का नाम अनीता दास है। उनके दो भाई है। बांग्लादेश क्रीड़ा शिक्षा प्रतिश्थान से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। साल 2015 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। तो साल 2019 में उन्होंने अपनी प्रेमिका देवाश्री सोंचिता के साथ विवाह किया।
दास की कप्तानी में बंगलादेश 2026 में इतिहास बदलना चाहेंगे और परिस्थितियों से परिचित होने और मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद की अनुभवी जोड़ी के नेतृत्व में एक संतुलित गेंदबाजी आक्रमण पर बहुत अधिक निर्भर रहेंगे। मुस्तफिजुर रहमान हाल ही में कोलकाता नाईट राइडर्स द्वारा आईपीएल नीलामी में 9.2 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे। लेकिन भारत बांग्लादेश के कड़वे संबंधों के कारण बोर्ड ने फ्रैंचाइजी पर उन्हें रीलीज करने का दबाव बनाया। इस कारण वह टी-20 विश्वकप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने को प्रतिबद्ध होंगे।
ऐसा माना जा रहा है मेहदी हसन, नसुम अहमद और रिशाद हुसैन टर्न वाली पिचों पर बहुत उपयोगी साबित होंगे।वहीं बल्लेबाजी की बात की जाये तो कप्तान लिटन दास, तंजीद हसन और परवेज हुसैन एमोन जैसे खिलाड़ी शीर्ष क्रम बल्लेबाजों पर निर्भर रहेगी। बंगलादेश इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली वाले एक कठिन ग्रुप में हैं।
टी-20 विश्वकप के लिए बंगलादेश की टीम:-
लिटन कुमार दास (कप्तान), तंजीद हसन, मोहम्मद परवेज हुसैन एमोन, मोहम्मद सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शाक मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, सैफुद्दीन और शोरिफुल इस्लाम।