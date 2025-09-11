गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (12:49 IST)

भारत के खिलाफ 57 रनों पर सिमटने के बाद क्या बोले के कोच लालचंद

हमारे बल्लेबाज कभी ऐसे गेंदबाजों का सामना नहीं करते: यूएई के कोच राजपूत

Lalchand Rajput
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मुख्य कोच लालचंद राजपूत ने बुधवार को एशिया कप में भारत से नौ विकेट से मिली हार के बाद कहा कि उनके बल्लेबाजों को पहली बार इतनी बेहतरीन गेंदबाजी का सामना करना पड़ा और वे विपक्षी खेमे के बड़े नामों के दबाव में आ गए।यूएई की टीम 13.1 ओवर में 57 रन पर ढेर हो गई और भारत ने छोटा सा लक्ष्य सिर्फ 4.3 ओवर में ही हासिल कर लिया।

कुलदीप यादव ने चार विकेट लिए। शिवम दुबे ने भी तीन विकेट अपने नाम किए। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों ने एक एक विकेट लेकर अपनी भूमिका बखूबी निभाई।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच राजपूत ने हार के बाद कहा, ‘‘ वे इस तरह के गेंदबाजों का सामना कभी नहीं करते, वे बड़े नामों से दबाव में आ गए। ’’

भारत ने पहले मैच में ज्यादा स्पिन गेंदबाजों को खिलाने का फैसला किया और बुमराह के रूप में सिर्फ एक विशेषज्ञ तेज गेंदबाज को उतारा। अर्शदीप सिंह को टीम में जगह नहीं दी।

राजपूत ने कहा, ‘‘विश्व चैंपियन टीम अन्य टीमों को धूल चटा देंगी। पावरप्ले तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही स्पिनरों ने खेलना शुरू किया, स्थिति बदल गई। ज्यादा टर्न नहीं था, लेकिन अगर कुलदीप और वरुण गेंदबाजी कर रहे हों तो बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने जूझते हैं। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, अगर अर्शदीप अंतिम एकादश में जगह नहीं बना पाते हैं तो इससे आपको (भारतीय) टीम की गहराई का अंदाजा हो जाता है।(भाषा)
