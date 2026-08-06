श्रीलंका टीम को बड़ा झटका, पहले टेस्ट से यह अनुभवी बल्लेबाज हो सकता है बाहर

BIG BLOW FOR SRI LANKA



Kusal Mendis is likely to be ruled out of the first Test vs India. [Danushka Aravinda] pic.twitter.com/dh9lm7LbFE — Johns. (@CricCrazyJohns) August 6, 2026

INDvsSL 15 अगस्त से शुरु होने वाले पहले टेस्ट के लिए श्रीलंका ने अभी तक टीम घोषित नहीं की। मीडिया सूत्रो से मिल रही खबर के अनुसार श्रीलंका के कुसल मेंडिस चोटिल हैं और शायद पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे।राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र में वह अभी स्वास्थय सुधार कर रहे हैं। उनको यह चोट 19 जुलाई को कोलंबो कैप्स के लिए खेलते वक्त लगी थी।श्रीलंका के लिए यह बड़ा नुकसान है क्योंकि हाल ही में वह वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच हारकर आई थी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में श्रीलंका भारत के ठीक नीचे छठवें स्थान पर है और उसका जीत प्रतिशत 41 है, वहीं भारत का जीत प्रतिशत 48 है।ऐसे में अगर कुसल मेंडिस जैसा अनुभवी बल्लेबाज श्रीलंका के बल्लेबाजी क्रम में नहीं होता है तो टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। कुसल मेंडिस अपने नाम के अनुसार साझेदारियां बुनने में कुशल हैं। हालांकि हालिया फॉर्म उनके साथ नहीं है लेकिन उनका पहले टेस्ट में ना होना श्रीलंका के लिए अच्छी खबर नहीं है।कुसल मेंडिस के करियर पर नजर डालें तो 75 टेस्ट मैचों में उन्होंने 4836 रन बनाए हैं। इनमें से 10 टेस्ट शतक हैं और 23 अर्धशतक हैं।