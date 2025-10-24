जैम्पा 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने तो कुलदीप को बाहर बैठाने पर उठे सवाल
भारत के खिलाफ 4 अहम विकेट निकालने वाले एडम जैंपा एडिलेड में खेले गए दूसरे एकदिवसीय मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने खतरनाक दिख रहे श्रेयस अय्यर (61 रन) , अक्षर पटेल (44 रन) केएल राहुल (11 रन) और नीतिश कुमार रेड्डी (8 रन ) के विकेट लिए थे। कुल 10 ओवरों में 60 रन देने वाले एडम जैम्पा ने 60 रन देकर 4 विकेट लिए थे।
भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में अपने चार विकेट की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच बने ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जम्पा ने कहा कि भारत को हराना अच्छा लगा।जम्पा ने मैच के बाद कहा,”उनके खिलाफ मुकाबला हमेशा से ही अच्छा रहा है। दोनों टीमें परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। मिच (मार्श) शांत रहते हैं, कभी भावुक नहीं होते। हम गेंद से अपना अलग ही अंदाज दिखाते हैं।”
हालांकि जहां जैम्पा 4 विकेट ले गए तो भारत ने कुलदीप यादव को बाहर बैठाया ताकि एक स्पिन ऑलराउंडर अंतिम एकादश में खेल सके। वॉशिंगटन सुंदर को उनकी जगह देने से भारतीय फैंस खासे नाराज है।
यह जानते हुए भी कि एशिया कप में उन्हें सर्वाधिक 17 विकेट मिले थे। उन्होंने एशिया कप में 6.27 की इकोनॉमी दर से गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट चटकाये थे।
एशिया कप में उन्होंने अपना अभियान संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ सात रन पर चार विकेट के साथ शुरू किया जबकि फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 30 रन पर चार विकेट लेकर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका अदा की।
इंग्लैंड में दो महीने तक बेंच पर बैठे रहने के दौरान भारत की एकादश में जगह नहीं बना पाने के लिए किसी पर भी दोष मढ़ना आसान होता लेकिन कुलदीप यादव ने मुश्किल रास्ता चुना।इन दिनों बल्लेबाजी करने वाले स्पिनरों का चलन है लेकिन कुलदीप की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं और वह अपने सिद्धांत से विचलित नहीं होंगे।
कुलदीप के ब्रिटेन में बिताए दो महीने नए कौशल सीखने और कुछ नए गुर सीखने में बीते।कुलदीप अपनी गेंदबाजी के भी आलोचक हैं और उन्हें नहीं लगता कि वह अब भी अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन कर पा रहे हैं, भले ही उनका रिकॉर्ड प्रभावशाली है।हालांकि अभी भी उन्हें टीम प्रबंधन से उदासीनता ही मिल रही है।