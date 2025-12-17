14.2 करोड़ में बिके कार्तिक शर्मा के पिता ने दुकान और मां ने गहने बेचे थे

अबूधाबी में मंगलवार को हुई नीलामी में कार्तिक और उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर 30 लाख रुपये के आधार मूल्य के साथ नीलामी में उतरे थे, लेकिन चेन्नई ने इन दोनों पर 14.20 करोड़ रुपये खरीद कर नया रिकॉर्ड बनाया।कार्तिक के लिए बोली लगाने की शुरुआत मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने की, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स भी इसमें शामिल हो गया। मुंबई जल्द ही बोली से बाहर हो गया जिसके बाद कोलकाता और लखनऊ ने कार्तिक की कीमत को 2.80 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया।
19 yr old Kartik Sharma, Right handed WK Batter who bats at 4,5 for his state team.— TravisBickle (@TravisbickleCSK) December 16, 2025
T20s: 334 runs in 12 matches
SR 162.93 (28 sixes)
List A: 445 runs Avg 55.63pic.twitter.com/7Dto6xXF6o
FC: 479 runs Avg 43.55
लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कार्तिक के पिता जिनका खुद का क्रिकेट करियर एक कंधे की चोट ने समाप्त कर दिया था उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन शुरु की थी। लेकिन जब कार्तिक का अभ्यास प्रभावित होने लग गया तो उन्हें वह छोड़ना पड़ा। यही नहीं उन्होंने जमीन और दुकान बेची, वहीं परिवार पर 27 लाख का कर्जा हो गया। ऐसे में मां को भी अपने गहने बेचने पड़े। घर उनके दादाजी की पेंशन से चला।
Kartik Sharma for 14.2C for CSK. 19 YO WK batter from Rajasthan, a six hitting monster with an insane bat swing. He already has 28 6s in T20s in just 205 balls. SR 163. Sample size less, but immense potential. Again, extraordinarily ballsy by CSK to go for uncapped talent! pic.twitter.com/UFfRl4veHY— Mama (@SriniMaama16) December 16, 2025