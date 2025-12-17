बुधवार, 17 दिसंबर 2025
14.2 करोड़ में बिके कार्तिक शर्मा के पिता ने दुकान और मां ने गहने बेचे थे

Kartik Sharma
चेन्नई सुपर किंग्स टीम द्वारा मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिये भरतपुर के कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदने के बाद राजस्थान के भरतपुर सम्भाग में जश्न का माहौल है।प्राप्त जानकारी के अनुसार भरतपुर जिला मुख्यालय सहित भरतपुर सम्भाग में जगह जगह लोग सड़कों पर आतिशबाजी के साथ मिठाइया बाँट कर झूमते गाते नजर आ रहे हैं।

भरतपुर सम्भाग मुख्यालय पर जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने लक्ष्मण मंदिर चौक पर आतिशबाज़ी और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने वीडियो कॉल के माध्यम से कार्तिक शर्मा से बात की और ढेरों शुभकामनाएं दी।
अबूधाबी में मंगलवार को हुई नीलामी में कार्तिक और उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर 30 लाख रुपये के आधार मूल्य के साथ नीलामी में उतरे थे, लेकिन चेन्नई ने इन दोनों पर 14.20 करोड़ रुपये खरीद कर नया रिकॉर्ड बनाया।कार्तिक के लिए बोली लगाने की शुरुआत मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने की, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स भी इसमें शामिल हो गया। मुंबई जल्द ही बोली से बाहर हो गया जिसके बाद कोलकाता और लखनऊ ने कार्तिक की कीमत को 2.80 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया।

इसके बाद ही चेन्नई ने बोली में प्रवेश किया। बाद में सनराइजर्स हैदराबाद भी इसमें शामिल हो गया था लेकिन आखिर में चेन्नई ने 14.20 करोड़ रुपये में सौदा पक्का कर लिया।
लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कार्तिक के पिता जिनका खुद का क्रिकेट करियर एक कंधे की चोट ने समाप्त कर दिया था उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन शुरु की थी। लेकिन जब कार्तिक का अभ्यास प्रभावित होने लग गया तो उन्हें वह छोड़ना पड़ा। यही नहीं उन्होंने जमीन और दुकान बेची, वहीं परिवार पर 27 लाख का कर्जा हो गया। ऐसे में मां को भी अपने गहने बेचने पड़े। घर उनके दादाजी की पेंशन से चला।
