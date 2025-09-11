'मकसद नहीं भूलना', पाक के खिलाफ मैच से पहली टीम इंडिया को कपिल की सलाह कपिल ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ियों से ध्यान केंद्रित रखने को कहा

विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले एशिया कप के मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ियों से अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित रखने और बाहरी कारकों से विचलित नहीं होने को कहा।इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों के मारे जाने पर भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान दुबई में आमने-सामने होंगे।कपिल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘भारतीय खिलाड़ियों को केवल खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनके पास एक अच्छी टीम है और उन्हें जीतना चाहिए।’’उन्होंने कहा, ‘‘खिलाड़ियों को केवल अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी और चीज से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। बस आगे बढ़ो और जीतो। सरकार अपना काम करेगी और खिलाड़ियों को अपना काम करना चाहिए।’’पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने एक नीति बनाई है जिसके तहत देश पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय खेल संबंध नहीं रखेगा लेकिन भारतीय टीमों को कई टीम की प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने से नहीं रोका जाएगा।टी20 प्रारूप में मौजूदा विश्व चैंपियन भारत ने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात पर नौ विकेट से शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की।कपिल ने कहा, ‘‘यह एक अच्छी टीम है, शुभकामनाएं, उन्होंने कल अच्छी जीत हासिल की। ​​मुझे उम्मीद है कि वे ट्रॉफी भी जीतेंगे।’’भारत का अगला मैच पाकिस्तान से है।