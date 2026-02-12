इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से रौंदकर पाया विश्वकप का पहला उलटफेर, दो भाइयों ने जड़े 60
ITAvsNEP कागज पर कहीं ज्यादा मजबूत नेपाल को 10 विकेटों से हराकर इटली ने टी-20 विश्वकप का पहला उलटफेर कर दिया। इटली के दोनों सलामी बल्लेबाज जो कि सगे भाई भी हैं 60 62 रनों के नाबाद स्कोर पर रहे और 12.3 ओवर में ही अपनी टीम को एतिहासिक जीत दिला दी।
स्कॉटलैंड के खिलाफ अपने पहले टी20 विश्व कप मैच में इटली की टीम बहुत कमज़ोर लग रही थी, लेकिन उन्होंने यहां नेपाल को सिर्फ़ 123 रन पर रोककर अच्छा प्रदर्शन किया। यह कहना होगा कि उन्होंने हालात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगाया। नेपाल को बैटिंग के लिए भेजा और रेगुलर इंटरवल पर विकेट लेते रहे – पांच बैटर डबल डिजिट तक पहुंचे, लेकिन कोई भी आरिफ शेख के 27 रन से आगे नहीं बढ़ पाया और ज़्यादातर बार इससे मामूली स्कोर ही बना।
आसिफ शेख ने 20 और कप्तान रोहित पॉडेल ने 23 रन बनाये। गेंद की पेस को संभालना आसान था, लेकिन स्पिनरों को ग्रिप, बाउंस और पिच से टर्न मिला। इटली के स्पिनरों ने हालात का पूरा फ़ायदा उठाया – बेन मैनेंटी ने 9 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि कृष्ण कलुगामागे ने 22 रन देकर 3 विकेट लिए।