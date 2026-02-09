इटली के कप्तान दक्षिण अफ्रीका के लिए खेल चुके हैं हॉकी, पहले ही मैच में चोटिल होकर हुए बाहर

Italy Cricket captain Wayne Madsen also represented South Africa at the 2006 Hockey World Cup.



He qualifies to play cricket for Italy through his grandmother. pic.twitter.com/L241rwolNC — Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) February 6, 2026

विश्व कप में इटली की मौजूदगी यूरोप में खेल के विकास का सबूत है। इटली के कप्तान वेन मैडसेन दक्षिण अफ्रीका के लिए हॉकी खेल चुके हैं।लेकिन पहले ही मैच में लगी चोट उनके टूर्नामेंट का अंत कर सकती है।इटली के मुख्य कोच जॉन डेविसन ने कहा है कि कप्तान वेन मेडसन का सोमवार को टीम के टी20 विश्व कप पदार्पण मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ 73 रन की हार के दौरान कंधा खिसकने के कारण लीग चरण के बाकी मुकाबलों में खेलना संदिग्ध है।डेविसन ने कहा कि अनुभवी कप्तान अब भी टीम के साथ यात्रा कर सकते हैं और ‘कोचिंग स्टाफ’ के रूप में डगआउट में शामिल हो सकते हैं।मेडसन स्कॉटलैंड की पारी के चौथे ओवर में मिडविकेट पर बाउंड्री रोकने के प्रयास में चोटिल हो गए थे। वह सख्त अभ्यास पिच पर गिरे और तुरंत अपना कंधा पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया।मेडसन बाद में मुकाबले से बाहर हो गए और इटली की टीम 208 रन का पीछा करते हुए 16.4 ओवर में 134 रन पर सिमट गई। उन्होंने विश्व कप से पहले सभी टीम के कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा, ‘‘इटली में मुख्य खेल फुटबॉल है, लेकिन टी20 विश्व कप में खेलने का मौका हमारे देश के लिए बहुत अहम है और यह इटली को क्रिकेट के नक्शे पर लाने की बात है। ’’डेविसन ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘उनका कंधा खिसक गया है। फिजियो ने इसे वापस जगह पर कर दिया है लेकिन उन्हें यह देखने के लिए और स्कैन करवाने होंगे कि यह कितना गंभीर है।’’उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उनका खेलना संदिग्ध होगा…. मैं यह नहीं कहूंगा कि वह बाहर हो गए हैं लेकिन मुझे लगता है कि अगर क्रिकेट में आपका कंधा खिसक जाता है तो खेलना संदिग्ध होगा। इससे बाद वापसी काफी मुश्किल होती है लेकिन हम देखेंगे कि स्कैन क्या कहते हैं।’’इटली बृहस्पतिवार को वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ खेलने मुंबई जाएगा और फिर अपने आखिरी दो लीग मैच में इंग्लैंड (16 फरवरी) और वेस्टइंडीज (19 फरवरी) का सामना करने के लिए कोलकाता लौटेगा।