ईशान किशन पैर की चोट के कारण दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय से बाहर

: Ishan Kishan is ruled out of the second T20I against New Zealand due to a low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series. The BCCI Medical Team is monitoring his progress. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/QbZpuVh1hQ — BCCI (@BCCI) October 23, 2026

भारतीय मध्यमक्रम के बल्लेबाज ईशान किशन पैर की चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को होने वाले दूसरे टी-20 से बाहर हो गए है।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को बताया कि ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 से बाहर हो गए हैं। उन्हें सीरीज के पहले टी-20 मैच के दौरान दाहिने पैर के एडक्टर में हल्की चोट लग गई थी।बीसीसीआई का चिकित्सा दल उनकी स्थिति पर नजर बनाये हुए है।उनके जगह खाली होने के कारण अब टीम प्रबंधन को उनकी जगह अंतिम ग्यारह में किसी खिलाड़ी को जगह देनी होगी। वह बल्लेबाज हो सकता है या फिर गेंदबाज। वैभव सूर्यवंशी सलामी बल्लेबाज हैं और सलामी जोड़ी से छेड़छाड़ ना करने की नीति पर श्रेयस अय्यर अडिग है ऐसे में अभी भी उनको मौका मिलने की उम्मीद कम है।वहीं टीम एक अतिरिक्त गेंदबाज पर भी दांव लगा सकता है। वरुण चक्रवर्ती लंबे समय से टीम से बाहर हैं ऐसे में उनको एक मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा प्रिंस यादव को भी मौका देकर देखा जा सकता है। टीम प्रबंधन के पास निर्णय लेने के लिए 24 घंटे का समय है।श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशीतिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव