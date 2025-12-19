शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Ishan Kishan lifts Syed Mushtaq Ali Trophy with a comprehensive win
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (12:02 IST)

ईशान की कमान में जीता झारखंड, हरियाणा को फाइनल में हराया

Ishan Kishan
इशान किशन (101) की विस्फोटक शतकीय और कुमार कुशाग्र (81) की अर्धशतकीय पारियों के बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत झारखंड ने गुरुवार को फाइनल मुकाबले में हरियाणा को 69 रनों से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। इशान किशन को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ तथा अनुकूल राॅय को ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज से पुरस्कार से नवाजा गया।

263 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा की शुरुआत खबरा रही और उसने 36 के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिये। इसके बाद यशवर्धन दलाल और निशांत सिंधू ने पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 67 रन जोड़ कर अपनी टीम में जीत की उम्मीद जगाई। 10वें ओवर में अनुकूल रॉय ने निशांत सिंधु 15 गेंदों में (31) को आउटकर पवेलियन भेज दिया।

इसी ओवर में उन्होंने यशवर्धन दलाल 22 गेंदों में (53) को भी अपना शिकार बनाकर हरियाणा के मैच जीतने की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया। सामंत जाखड ने 17 गेंदों में 38 रन बनाये। अंशुल काम्बोज (11) और इशांत भारद्वाज (17) रन बना कर आउट हुये। झारखंड के गेंदबाजी आक्रमण के आगे हरियाणा की पूरी टीम 18.3 ओवरों में 193 रनों के स्कोर पर सिमट गई।
झारखंड के लिए सुशांत मिश्रा और बाल कृष्ण ने तीन-तीन विकेट लिये। अनुकूल राय और विकास सिंह को दो-दो विकेट मिले।

इससे पहले आज यहां हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी झारखंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए तीन विकेट पर 262 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। झारखंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पहले ही ओवर में विराट सिंह (दो) का विकेट गंवा दिया। उन्हें अंशुल कम्बोज ने आउट किया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कुमार कुशाग्र ने इशान किशन के साथ पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने हरियाणा के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए पहले अपने -अपने अर्धशतक पूरे किये। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 177 रनों की साझेदारी हुई। इसी दौरान 15वें ओवर में सामंत जाखड़ ने शतक की ओर बढ़ रहे कुमार कुशाग्र को अपना शिकार बना लिया।

कुमार कुशाग्र ने 38 गेंदों में आठ चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए 81 रनों की पारी खेली। अगले ही ओवर में सुमित कुमार ने इशान किशन को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। इशान किशन ने 49 गेंदों में छह चौके और 10 चौके उड़ाते हुए 101 रनों की पारी खेली। अनुकूल रॉय ने 20 गेंदों में नाबाद 40 रनों की पारी खेली। रॉबिन मिन्ज ने 14 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाये।हरियाणा के लिए अंशुल काम्बोज, सुमित कुमार और सामंत जाखड़ ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com