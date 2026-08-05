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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (15:39 IST)

भारतीय रिजर्व बैंक के मैनेजर ईशान किशन दिखे कॉर्पोरेट लुक में (Pics)

Ishan Kishan
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (15:45 IST)
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भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक प्रबंधक भी हैं। लेकिन व्यस्तता के चलते कभी दफ्तर नहीं जा पाते। ईशान किशन का अगस्त का कैलेंडर खाली है क्योंकि भारतीय टीम को टेस्ट मैच खेलना है और दिलीप ट्रॉफी शुरु होने में समय है।

इस कारण से ईशान किशन ने अपने गृहनगर पटना में ही भारतीय रिजर्व बैंक के दफ्तर में समय व्यतीत किया। इस दौरान ईशान किशन भारतीय रिजर्व बैंक का आई कार्ड अपने गलें में टांगकर दफ्तर में मौजूद रहे। उनका पहनावा मैदान के इतर फॉर्मल पैंट शर्ट थे।
ईशान किशन को दफ्तर में पाकर क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वाले कई प्रशंसक उनके करीब पहुंचे और उनके साथ में फोटो भी खिंचवाई। गौरतलब है कि ईशान किशन टी-20 विश्वकप विजेता टीम का हिस्सा हैं और इस प्रारुप के नंबर 1 रैंक के बल्लेबाज भी हैं।

विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ईशान किशन इस प्रतिष्ठित इंटर-ज़ोनल रेड-बॉल टूर्नामेंट में 15 सदस्यों वाली टीम की कप्तानी करेंगे। यह टूर्नामेंट 23 अगस्त को बेंगलुरु में शुरू होगा।
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वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
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