सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. irfan pathan afghan jalebi dance went viral after india vs pakistan t20 world cup 2026
Written By Author कृति शर्मा
Last Modified: सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (13:28 IST)

इरफान पठान ने पाकिस्तान की हार पर उन्हें चिढ़ाया, डांस कर पूछा - "कैसा रहा संडे?" [VIDEO]

Irfan Pathan
Irfan Pathan Dance IND vs PAK Match : भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए रविवार का दिन बहुत खास था, भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से शानदान मात दी। पाकिस्तान पर जीत के बाद इरफान पठान (Irfan Pathan) ने सोशल मीडिया पर अपनी डांस वीडियो शेयर की, जिसमें वह अपने Well Known अंदाज में अफगान जलेबी गाने पर थिरकते नजर आ रहे थे। कैप्शन था, "पड़ोसियों, Sunday कैसा रहा?" ये तंज पाकिस्तान को लेकर था और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया।
यह पहली बार नहीं था जब इरफान ने भारत की जीत का जश्न ‘अफगान जलेबी’ पर डांस कर मनाया हो। इससे पहले भी एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद इरफान ने यही गाना बजाकर डांस किया था, जिससे यह अब उनका खास जश्न बन चुका है। सोशल मीडिया पर इरफान का यह डांस पाकिस्तान के फैंस के लिए चुभन बन गया, जबकि भारतीय फैंस इसे पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं।

मैदान पर भारत ने पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में बुरी तरह पछाड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 175 रन बनाए, जिसमें ईशान किशन (Irfan Pathan) की 77 रन की शानदार पारी और जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या की घातक गेंदबाजी का अहम योगदान रहा। पाकिस्तान पूरी तरह से भारतीय आक्रमण के आगे ढेर हो गया और मात्र 114 रन पर सिमट गया। इस जीत के साथ भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 8-1 कर लिया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

महाशिवरात्रि

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com